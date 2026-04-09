В Одесской области после атаки дронов поврежден важный объект

В результате удара БПЛА обошлось без жертв.

Дроны атаковали Одесчину: есть повреждения критической инфраструктуры

В ночь на 9 апреля российская оккупационная армия атаковала Одесскую область ударными беспилотниками.

Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, есть повреждения на территории объекта критической инфраструктуры.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Продолжаются работы по устранению последствий.

Как писал Главред, в ночь на 8 апреля 2026 российская оккупационная армия атаковала юг Одесской области ударными беспилотниками. Пострадала гражданская и портовая инфраструктура.

В результате атаки РФ на Одессу в ночь на 6 апреля были ранены 15 человек, погибли - трое.

В ночь на 5 апреля российская армия атаковала Одессу ударными дронами. В результате удара повреждены жилые дома в Хаджибейском районе.

В ночь на субботу, 28 марта, враг атаковал Одессу ударными дронами, были разрушения в жилом секторе и инфраструктуре. В Приморском районе зафиксировано попадание в крышу здания роддома. К счастью, персонал и пациентки успели спуститься в укрытие.

РФ применяет новую тактику для ударов по Украине - ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что использование оккупантами беспилотников для ударов по мирному населению стало не случайностью, а частью стратегии ведения войны.

Подобные действия являются частью системного подхода РФ под названием "человеческое сафари", ведь россияне намеренно используют FPV-дроны для поиска и поражения исключительно гражданских целей.

"Российское командование интегрировало террор против мирного населения в более широкую схему операции воздушного перехвата. В отличие от традиционного военного перехвата, который фокусируется на логистике армии, россияне наносят удары по гражданским объектам в ближнем тылу, чтобы парализовать жизнь в регионе и остановить использование определенных дорог", — говорится в отчете.

О персоне: Олег Кипер Олег Александрович Кипер (род. 1 мая 1980, Тимково, Одесская область) - председатель Одесской областной военной администрации с 30 мая 2023 года, заслуженный юрист Украины, кандидат юридических наук, сообщает Википедия. Начал свою карьеру в органах прокуратуры в 2001 году. Впоследствии он занимал различные должности, в частности: следователя в Котовской межрайонной прокуратуре;

прокурора отдела в Генеральной прокуратуре Украины;

руководителя Киевской городской прокуратуры (с 2020 по 2023 год). В 2014 году Олег Кипер подпал под люстрацию, но позже, в 2019 году, он добился через суд отмены этого решения. С 2021 года он имеет звание заслуженного юриста Украины.

