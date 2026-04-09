Ноутбуки резко подорожают в 2026 году: Apple может избежать удара

Ноутбуки рискуют резко подорожать из-за роста цен на память и процессоры. Apple может удержать стоимость устройств благодаря контролю над производством чипов.

Стоимость устройств способна увеличиться почти на 40–45%

Вы узнаете:

Почему цены на ноутбуки могут резко вырасти

Что происходит с комплектующими и как это влияет на рынок

Почему Apple может удержать цены, когда другие не справляются

Рынок ноутбуков может столкнуться с резким ростом цен уже в ближайшие годы. По оценкам аналитиков, стоимость устройств массового сегмента способна увеличиться почти на 40–45% из-за подорожания ключевых компонентов и проблем в глобальных цепочках поставок.

Одной из немногих компаний, которая может смягчить последствия этого роста, называют Apple. Эксперты отмечают, что благодаря собственной разработке процессоров и особым соглашениям с производителями чипов компания имеет больше контроля над себестоимостью своих устройств. Об этом пишет Newsweek.

Почему ноутбуки могут подорожать

Основной причиной ожидаемого роста цен стало подорожание памяти и процессоров, которые являются двумя самыми важными компонентами для создания ноутбуков. Доля памяти (DRAM и SSD) в стоимости устройства уже выросла более чем вдвое за последние кварталы, а цены на процессоры продолжают расти.

Дополнительное давление создают тарифы и нестабильность поставок. В некоторых сценариях это может привести к увеличению средней цены ноутбука на сотни долларов, что особенно сильно ударит по массовому рынку.

Что делает Apple исключением

В отличие от большинства производителей, Apple не зависит от сторонних поставщиков процессоров. Компания разрабатывает собственные чипы и заказывает их производство у партнеров по долгосрочным контрактам, что позволяет ей лучше контролировать затраты.

Apple не зависит от сторонних поставщиков процессоров / Фото: Pexels

Такая стратегия делает линейку Mac менее уязвимой к колебаниям цен на рынке комплектующих. Аналитики считают, что именно это может дать Apple конкурентное преимущество в условиях роста стоимости техники.

Реакция пользователей

На фоне прогнозов о подорожании техники пользователи обсуждают возможные изменения на рынке. Многие отмечают, что стратегия Apple может помочь ей увеличить долю среди покупателей ноутбуков.

Некоторые считают, что переход на собственные процессоры стал одним из самых удачных решений компании за последние годы. По их мнению, это позволило сделать устройства более сбалансированными по цене и производительности.

Об источнике: Newsweek Newsweek - еженедельный американский журнал с либеральным уклоном, один из трех крупнейших еженедельных журналов страны. Печатался в Нью-Йорке с 1933 по 2012 год. Выходил на английском языке в США, Европе, Ближнем Востоке, Африке и Азии. В других странах мира выходил на 12 различных языках. По распространению и тиражу был вторым крупнейшим изданием среди еженедельников новостей в США после журнала "Time". Начиная с 2012 года журнал доступен только онлайн, для всех платформ и устройств. Newsweek дает детальный анализ, новости и мнения по международным вопросам, технологии, бизнеса, культуры и политики, пишет Википедия.

