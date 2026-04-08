Что нельзя оставлять на кладбище: суеверия или реальная опасность для дома

Люди оставляют вещи на могилах из-за суеверий. Священник объясняет, почему это не грех и как правильно обращаться с этими предметами.

Среди многих украинцев существует поверье, что любая вещь, принесенная на кладбище, должна там остаться. Главред расскажет, действительно ли существует такой запрет и как правильно обращаться с инвентарем после уборки могил.

"Запрещенные" вещи на могиле: правда или вымысел

Часто люди боятся забирать обратно веники, ведра или мотыги, которыми чистили место захоронения, считая это дурным предзнаменованием. Однако, по словам священника, такие опасения не имеют никакого религиозного обоснования. Все, что вы принесли для работы, можно и нужно забирать домой.

Священник удивляется таким суевериям и отмечает:

А почему нельзя? Что там, склад делать? Люди некультурно ведут себя на месте захоронений своих родных, выбрасывают мусор в неопределенных местах — это плохо. Если вы пришли с мотыгой или веником, или даже с какой-то тряпкой — смело забирайте домой.

Порядок и логика: почему оставлять инвентарь — бессмысленно

Алексей Филюк отмечает, что оставлять рабочий инвентарь на кладбище — это не только расточительство, но и создание беспорядка. Он приводит простой пример из профессиональной деятельности мастеров:

Получается, что и бетономешалку, если мастера делают памятник, нужно оставить? И садовые инструменты, и мотыги? Ну, зачем такое говорить? Все, что используется в быту, вы принесли, поработали — и обратно забрали.

Свалки на кладбище

Из-за подобных предрассудков кладбища часто превращаются в мусорные свалки. Люди оставляют у могил строительные материалы или старые вещи, потому что боятся "принести беду" в дом. Священник призывает не доводить ситуацию до абсурда:

Ну, раз уж женщина пошла на кладбище и взяла веник, и нельзя веник домой забирать, то пусть уже юбку снимает или что? Зачем такое говорить!

Основные советы: как обращаться с вещами на кладбище

Мотыги, веники и ведра — это ваша собственность, которую следует забирать домой после завершения работ.

Остатки опалубки или другой мусор после ремонта могил нельзя бросать под соседние ограды.

Церковь призывает руководствоваться здравым смыслом и заботиться о чистоте, а не страхом перед выдуманными приметами.

О личности: Алексей Филюк Алексей Петрович Филюк — украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозёрка в Тернопольской области. Помимо духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих приемных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сбор средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

