Какие цветы нести на могилу: ошибка при выборе может иметь значение

Марина Иваненко
5 апреля 2026, 17:22
Какие цветы принято приносить на могилу, как выбрать букет в зависимости от возраста и пола и каких традиций следует придерживаться, чтобы достойно почтить память.
Цветы на кладбище / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Посещение могил близких — это способ выразить свою любовь и сохранить память о тех, кто ушел. Цветы на кладбище являются неотъемлемой частью этой традиции. Хотя сегодня популярны композиции из искусственных материалов, именно живые растения считаются самым искренним проявлением чувств.

Как отмечают на "Дерево памяти", выбор цветов часто является личным делом, но существуют правила и традиции, которые помогают достойно почтить память усопших.

Что принято приносить на могилу: основные варианты

Чаще всего на кладбище несут живые букеты, которые ставят в специальные вазы или кладут непосредственно на надгробие. Самыми популярными вариантами являются гвоздики, розы и хризантемы белых или бордовых оттенков. Они символизируют вечную память и глубокое уважение.

Если вы хотите украсить могилу на длительное время, стоит рассмотреть следующие варианты:

  • Цветочные корзины благодаря специальной губке внутри растения остаются свежими гораздо дольше, чем в обычном букете.
  • Многолетние растения — посадка тюльпанов, нарциссов или крокусов позволяет могиле выглядеть ухоженной каждую весну без лишних усилий.
  • Неприхотливые кусты — цветущие кустарники хорошо переносят зиму и требуют минимального ухода.

Как выбрать цветы: значение возраста и пола

Выбор цветов зависит от того, кому посвящен букет. Мужчинам обычно приносят композиции из гвоздик или хризантем. Женщинам выбирают более нежные варианты: розы, лилии или орхидеи.

Возраст умершего также имеет значение для выбора цветов. На могилы детей принято приносить белые цветы, например ромашки или лилии, которые символизируют чистоту. Для молодых людей уместны яркие и насыщенные оттенки, а для пожилых людей — цветы спокойных цветов.

На особые даты, такие как день рождения или годовщины, обычно готовят более пышные букеты, тогда как в обычные дни достаточно нескольких цветков.

Четное количество и сезонность: важные детали

В украинской культуре строго соблюдаются правила четного количества цветов для умерших. Чаще всего приносят 2, 4, 6 или 8 цветков. На крупные годовщины количество может быть больше (например, 12), но число все равно должно оставаться четным.

Выбор также зависит от времени года:

  1. Весной актуальны первоцветы, тюльпаны и нарциссы.
  2. Летом лучше нести пионы, лилии или гладиолусы.
  3. Осенью традиционно выбирают астры, георгины и хризантемы.
  4. Зимой используют хвойные ветки с лентами или морозостойкие сорта цветов.

В современных реалиях многие оказались вдали от дома и не могут лично посетить кладбище. В таком случае важно помнить, что главное — это память в сердце.

Об источнике: "Дерево памяти"

"Дерево памяти" — это украинская цифровая платформа, которая сочетает почитание памяти с практическими ритуальными услугами. Сайт позволяет создавать персональные онлайн-страницы с биографиями, фотографиями и воспоминаниями о близких, доступ к которым можно получить через QR-коды на памятниках. Помимо цифрового архива, сервис предлагает профессиональный уход за могилами

