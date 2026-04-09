Ханде Эрчел провели тесты на наркотики: результаты удивили

Турецкая актриса Ханде Эрчел сдала тесты на наркотики и наконец-то есть результат.

Ханде Эрчел прошла экспертизу

Популярная турецкая актриса Ханде Эрчел, на которую был выдан ордер на арест в рамках расследования дела о наркотиках и которая была доставлена ​​в Институт судебной медицины, прошла тесты на наркотики.

Как сообщает турецкое издание YeniCag, результаты теста оказались отрицательными. Они не выявили никаких доказательств употребления наркотиков или стимуляторов Эрчел. Результат теста был признан отрицательным.

Ханде Эрчел сделали ряд тестов

В рамках расследования были задержаны и допрошены несколько человек, у которых были взяты образцы крови и волос для анализа. Эрчел, вернувшись в Турцию и дав показания прокуратуре, отрицала обвинения, заявив, что никогда в жизни не употребляла наркотики.

Расследование в отношении остальных подозреваемых продолжается.

Ханде Эрчел недавно была на вечеринке в Москве

Отметим, 25 марта Генеральная прокуратура Стамбула объявила о выдаче ордеров на арест 16 подозреваемых, "хранивших наркотики для личного пользования или содействующих употреблению наркотиков", и о проведении одновременных операций группами Управления по борьбе с наркопреступностью Стамбула для задержания подозреваемых.

О персоне: Ханде Эрчел Ханде Эрчел - турецкая актриса, модель. Известна своими ролями в сериалах "Любовь не понимает слов", "Дочери Гюнеш", "Кольцо" и "Постучись в мою дверь". Самая молодая турецкая актриса, имеющая наибольшее количество наград (официальных и неофициальных) в турецкой индустрии и наибольшее количество поклонников в социальной сети Instagram, сообщает Википедия.

