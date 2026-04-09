"Без скандалов не можете": Мозговая жестко разнесла жену Павлика

Продюсер не поддержала Виктора Павлика после скандала с Дворцом "Украина".

Елена Мозговая высказалась про скандал с Виктором Павликом

Елена Мозговая высказалась о конфликте с Екатериной Репяховой

Украинский продюсер Елена Мозговая жестко высказалась про конфликт жены известного артиста Виктора Павлика с Дворцом "Украина". В интервью проекту "Наодинці з гламуром" она рассказала о том, почему требовала у певца не брать жену с собой.

Мозговая открыто стала на сторону организаторов концерта исполнителя во Дворце "Украина", который закончился громким скандалом. Знаменитость отметила, что необходимо уважать команду, которая организовала такое масштабное мероприятие. Также Елена резко заявила о финансовой заинтересованности супруги Виктора Павлика в скандале.

"Я продюсер, режиссер. Знаю, чего стоит создание программ. Поэтому я всегда буду на стороне продюсеров и режиссеров. Особенно тогда, когда в это вкладываются деньги не артиста. Тебя пригласили — прислушивайся, тебе никто не хочет плохого. Все работают на лучший результат. Не надо было устраивать хайп этой девочке, а решать проблемы, которые, очевидно, были. Поскольку она блогер, то ей на руку эти просмотры и скандалы. Думаю, наконец заработала пару копеек и успокоится", — высказалась продюсер.

Елена Мозговая учла вероятность конфликта с Екатериной Репяховой и попросила Павлика не брать ее с собой для участия в программе "Мой Music Hall". Но артист не принял это условие и на событии не появился.

"Пусть подает заявления, у нас демократическая страна. С Сергеем, кроме огромного стресса, все хорошо. Там был гипертонический криз. А так все работает в штатном режиме. Я Вите сказала, что он может прийти, но без своего директора. Потому что я сказала: "Мне не надо скандалов на моем проекте, а я так понимаю, без скандалов вы просто не можете". Он сказал, что не может не взять свою жену, и сам отказался", — заявила знаменитость.

О персоне: Елена Мозговая Елена Мозговая - украинский музыкальный продюсер. Дочь Народного артиста Украины Николая Мозгового. Принимала участие в различных проектах и шоу, в том числе в организации музыкальных фестивалей в Украине ("Песня года", украинские версии проектов "Золотой граммофон" и "Золотая шарманка" и др.).

