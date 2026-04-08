Только две очереди – со светом: графики отключений для Запорожской области на 9 апреля

В Запорожской области с 9 апреля вводятся почасовые отключения электроэнергии для стабилизации энергосистемы, сообщили в "Запорожьеоблэнерго".

Новости Запорожья — графики отключений электроэнергии в Запорожской области на 9 апреля

Графики отключений света будут действовать с 06:30 до 22:30

Ограничения будут применяться не ко всем районам

Графики почасовых отключений света будут действовать завтра, 9 апреля, в Запорожской области. Об этом сообщило "Запорожьеоблэнерго".

В облэнерго сообщили, что почасовые отключения электроэнергии вводятся по указанию НЭК "Укрэнерго" для стабилизации работы объединенной энергосистемы. Также в период с 07:00 до 23:00 будут действовать графики ограничения мощности в объеме пяти очередей.

Часы отсутствия электроснабжения по очередям (поподрядкам) (с учетом 30 минут на переключение):

1.1: 09:00 - 11:30

1.2: 18:00 - 22:30

3.1: 18:00 - 22:30

3.2: без отключений

4.1: 13:30 - 18:30

4.2: 14:30 – 18:30

5.1: без отключений

5.2: 09:00 – 14:00

6.1: 06:30 – 09:30

6.2: 06:30 – 09:30

Как найти свою группу отключений в Запорожской области

Найти свою группу графиков отключения света в Запорожской области можно по ссылке.

Как найти свою группу отключений в городе Запорожье

Найти свою группу графиков отключения света в Запорожье можно по ссылке.

Как найти группу отключений в Запорожском районе

Узнать свою группу отключений в Запорожском районе можно по ссылке.

Почему нет света в Запорожье

Узнать причину отсутствия электроснабжения в г. Запорожье можно по ссылке.

Пункты непоколебимости в Запорожье — где найти пункты непоколебимости в Запорожской области

Список адресов пунктов устойчивости в Запорожье и области можно найти по ссылке.

Напомним, как ранее сообщал Главред, 9 апреля по всей Украине введут ограничения на потребление электроэнергии. Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго".

В частности, в Черкасской области с 07:00 до 22:00 будут действовать почасовые отключения света для населения, а также ограничения мощности для предприятий, отметили в "Черкассыоблэнерго".

Кроме того, уже вечером 8 апреля ограничения усилились: с 19:00 до 22:00 во всех регионах страны применялись почасовые графики отключений электроэнергии.

О компании: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" — оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии по магистральным электросетям от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, сообщает Википедия.

