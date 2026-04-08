Реванш за Оскар: украинский фильм номинировали на 6 наград "Emmy Awards 2026"

Фильм "2000 метров до Андреевки" отмечен в 6 номинациях "Эмми", в то время как российского конкурента "Господин Никто против Путина" проигнорировали.

Emmy Awards - 2000 метров до Андреевки

В каких номинациях премии "Эмми" представлен "2000 метров до Андреевки"

В какой скандал попала российская картина "Господин Никто против Путина"

Украинский фильм "2000 метров до Андреевки" режиссера Мстислава Чернова сделал триумфальное возвращение на киноолимп после досадного игнорирования на премии "Оскар". Картину отметили в шести номинациях престижной кинопремии "Emmy Awards 2026", проигнорировав российскую ленту "Господин Никто против Путина".

2000 метров до Андреевки — номинации Emmy Awards

Фильм Мстислава Чернова, широко известного по оскароносному фильму "20 дней в Мариуполе", был высоко оценен престижной американской премией и представлен как в главных, так и в технических номинациях. Конкуренция была очень высокой — в отборе принимали участие более 2000 заявок. Лента попала в списки лучших фильмов 2025 года в категориях:

"Лучший документальный фильм",

"Лучший документальный фильм о современных событиях",

"Лучший сценарий",

"Лучшая режиссерская работа",

"Лучшая операторская работа",

"Лучший монтаж".

Скандал с российским фильмом "Господин Никто против Путина"

Лента "Господин Никто против Путина", которая получила "Оскар", в то время как украинский фильм даже не попал в шорт-лист премии Американской киноакадемии, стала фигурантом громкого скандала. Она не была отмечена ни в одной номинации премии "Эмми".

Как оказалось, в картине были представлены кадры, которые не соответствовали заявленному контексту. Некоторые фрагменты фильма и вовсе были с водяными знаками сторонних ресурсов или оказались кадрами современных фильмов, а не видеофрагментами советской эпохи.

Когда состоится премия Emmy Awards 2026

Церемония награждения премии "Эмми" состоится 27 и 28 мая в Нью-Йорке, США.

Последние новости кино

Ранее Главред сообщал, что свой 72-й день рождения отметил легендарный Джеки Чан — человек-эпоха, объединивший в себе таланты актера, каскадера, режиссера и мастера боевых искусств. Узнайте топ самых знаковых фильмов актера, которые стоит пересмотреть.

Также мини-сериал "Динозавры", исполнительным продюсером которого выступил Стивен Спилберг, стремительно покоряет зрителей платформы Netflix. Успех научно-популярного шоу стал неожиданным конкурентом для привычных хитов в жанре триллера и фантастики.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Мстислав Чернов Мстислав Чернов - украинский видеожурналист Associated Press, режиссер и фотограф, чьи работы получили мировое признание. В 2024 году он принес Украине первый в истории "Оскар" за документальную ленту "20 дней в Мариуполе". Работает с Associated Press с 2014 года. Освещал войны в Сирии, Ираке, Нагорном Карабахе, а также Революцию Достоинства и российско-украинскую войну. Лауреат Пулитцеровской премии (2023) в категории "За служение обществу". В 2020 году опубликовал роман "Времена сновидений" (укр. "Часи сновидінь"). Чернов также известен как общественный деятель, был президентом Украинской ассоциации профессиональных фотографов.

