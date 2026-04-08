"Самолет Судного дня": какую катастрофу предвещает его появление

В США заметили "самолет судного дня" рядом с ядерной базой. Его появление вызвало тревогу, но такие полеты не всегда несут опасность.

https://glavred.info/life/samolet-sudnogo-dnya-pochemu-ego-polet-obsuzhdayut-vo-vsem-mire-10755230.html Ссылка скопирована

В небе рядом с американской атомной базой заметили "самолет Судного дня"

Вы узнаете:

Почему самолет называют самым опасным в мире

Что может произойти после вылета Boeing E-4B

Почему его появление вызывает тревогу у людей со всего мира

В небе рядом с американской атомной базой заметили один из самых загадочных военных самолетов. Boeing E-4B, известный как "самолет Судного дня" напугал многих людей. Очевидцы сообщили, что он несколько раз кружил в районе базы, что вызвало волну тревожных обсуждений на фоне напряженной международной обстановки между США и Ираном.

Появление таких самолетов традиционно связывают с подготовкой к чрезвычайным ситуациям. Однако эксперты подчеркивают, что сам факт его полета не означает немедленной угрозы. Эти машины регулярно выполняют тренировочные миссии и поддерживают постоянную готовность к экстренным сценариям. Об этом пишет Lad Bible.

видео дня

Что это за самолет

Boeing E-4B является воздушным командным центром США, способным управлять страной даже в условиях ядерной войны. Он создан на базе модифицированного Boeing 747 и оснащен защищенными системами связи, устойчивыми к радиации и электромагнитным импульсам.

На борту могут находиться до 112 человек, включая высшее руководство страны и военных. В случае катастрофы самолет становится мобильным штабом, позволяя координировать действия армии и гражданских служб.

Почему его боятся

Такие самолеты задействуются только при угрозах национального масштаба. Например, при атаке на руководство страны или риске ядерного конфликта. Поэтому их появление в небе часто вызывает тревогу у людей и слухи о возможной эскалации.

Boeing E-4B является воздушным командным центром США / Фото: SOPA Images

Дополнительную обеспокоенность усиливает и тот факт, что E-4B способен находиться в воздухе до недели благодаря дозаправке и полностью автономной работе.

Смотрите в видео о том, что находится внутри одного из самых загадочных самолетов мира:

Об источнике: LADbible Group Limited LADbible Group - британский цифровой издатель. Медиа-бренды LADbible Group имеют приближающуюся к миллиарду аудиторию с 262 миллионами подписчиков во всем мире на основных платформах социальных сетей. Компания публикует оригинальные и приобретенные материалы, включая редакционные, видео- и документальные материалы, некоторые из которых транслируются в прямом эфире. Их содержание включает развлечения и интервью со знаменитостями, а также новости и текущие события, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред