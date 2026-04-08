"Самолет Судного дня": какую катастрофу предвещает его появление

В небе рядом с американской атомной базой заметили один из самых загадочных военных самолетов. Boeing E-4B, известный как "самолет Судного дня" напугал многих людей. Очевидцы сообщили, что он несколько раз кружил в районе базы, что вызвало волну тревожных обсуждений на фоне напряженной международной обстановки между США и Ираном.
Появление таких самолетов традиционно связывают с подготовкой к чрезвычайным ситуациям. Однако эксперты подчеркивают, что сам факт его полета не означает немедленной угрозы. Эти машины регулярно выполняют тренировочные миссии и поддерживают постоянную готовность к экстренным сценариям. Об этом пишет Lad Bible.
Что это за самолет
Boeing E-4B является воздушным командным центром США, способным управлять страной даже в условиях ядерной войны. Он создан на базе модифицированного Boeing 747 и оснащен защищенными системами связи, устойчивыми к радиации и электромагнитным импульсам.
На борту могут находиться до 112 человек, включая высшее руководство страны и военных. В случае катастрофы самолет становится мобильным штабом, позволяя координировать действия армии и гражданских служб.
Почему его боятся
Такие самолеты задействуются только при угрозах национального масштаба. Например, при атаке на руководство страны или риске ядерного конфликта. Поэтому их появление в небе часто вызывает тревогу у людей и слухи о возможной эскалации.
Дополнительную обеспокоенность усиливает и тот факт, что E-4B способен находиться в воздухе до недели благодаря дозаправке и полностью автономной работе.
Смотрите в видео о том, что находится внутри одного из самых загадочных самолетов мира:
