Найден древнейший предок человека: какой способностью он обладал

Окаменелость возрастом 7,2 млн лет указывает, что прямохождение могло появиться раньше, чем считалось многими учеными.

Найден древнейший предок человека / Коллаж Главред, фото: PBS, Pexels

Вы узнаете:

Какая деталь шокировала исследователей

Почему ученые усомнились в старых выводах

Сможет ли находка переписать историю эволюции

Ученые обнаружили возможного древнейшего предка человека, который уже мог передвигаться на двух ногах. Речь идет о гоминиде Graecopithecus freybergi, жившем около 7,2 миллиона лет назад, что значительно раньше известных исследователям представителей, связанных с прямохождением.

Исследование основано на анализе бедренной кости, найденной в Болгарии на участке Азмака. Несмотря на ограниченное количество находок, ученые пришли к выводу, что строение кости сочетает признаки как четвероногого, так и двуногого передвижения, но при этом не имеет характерных адаптаций для жизни на деревьях. Об этом пишет Popular Mechanics.

Находка может изменить историю человека

До сих пор считалось, что переход к прямохождению начался около 6–7 миллионов лет назад у африканских гомининов. Однако Graecopithecus может сдвинуть эту границу еще дальше в прошлое и даже поставить под сомнение африканское происхождение первых прямоходящих предков.

Исследователи предполагают, что ранние гоминины могли развить способность ходить на двух ногах за пределами Африки, а затем позже вернуться обратно из-за климатических изменений.

Что показала бедренная кость

Анализ показал ряд ключевых особенностей: удлиненную шейку бедра, утолщенный внешний слой кости и места крепления мышц, характерные для двуногой ходьбы. При этом отсутствуют признаки, типичные для древесных видов, активно лазящих по деревьям.

Ученые обнаружили в Болгарии окаменелую бедренную кость возрастом 7,2 миллиона лет / Фото: Palaeobiodiversity and Palaeoenvironments

Такая комбинация указывает на переходный этап эволюции, когда предки человека еще не полностью отказались от четвероногого передвижения, но уже активно осваивали ходьбу на двух ногах.

Об источнике: Popular Mechanics Ресурс является авторитетным источником информации о том, как устроен мир.

