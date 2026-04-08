Снег и заморозки идут в Житомирскую область: когда ударит холод

В течение суток 9 апреля небо в регионе будет оставаться облачным с периодическими прояснениями.

Когда в Житомире и области резко похолодает

Погода в четверг, 9 апреля, принесет Житомиру и области ощутимое похолодание и возвращение настоящей апрельской переменчивости. В течение суток небо будет оставаться облачным с периодическими прояснениями, а время от времени будет выпадать небольшой дождь, который местами будет переходить в мокрый снег.

Об этом сообщили в Житомирском областном центре по гидрометеорологии на своей странице в Facebook.

Самое заметное изменение — резкое понижение температуры: ночью и утром ожидаются сильные заморозки в воздухе, в Житомире до 0…–2°, по области до –3°. Будет дуть северный ветер со скоростью 5–10 м/с, добавляя прохлады. Днем столбики термометров в городе поднимутся лишь до +4…+6°, по области — до +2…+7°.

Итак, новый день принесет в Житомирскую область ощутимое похолодание, усиление заморозков и более низкие дневные температуры, а весенние осадки сохранятся, временами переходя в мокрый снег.

Как сообщал Главред, 8 апреля в некоторые области Украины вернулась настоящая зима. Из-за резкого похолодания несколько регионов засыпало снегом и даже градом. В частности, в Закарпатье, Прикарпатье, Тернопольской и Хмельницкой областях бушевала непогода.

Синоптики ранее говорили, что погода в Тернопольской области в течение недели будет холодной, ветреной и с небольшими осадками. Это спровоцирует тыловая часть циклона со вторичными атмосферными фронтами и арктическая воздушная масса.

В то же время Житомирскую область после нескольких относительно теплых дней накроет серия дождей, порывистый ветер и даже мокрый снег. Температура ночью будет держаться на уровне 1–3 градусов тепла.

Об источнике: Житомирский областной центр по гидрометеорологии Житомирский областной центр по гидрометеорологии занимается мониторингом и прогнозированием погодных условий в Житомирской области. Он предоставляет прогнозы, предупреждения об опасных явлениях и оценку загрязнения атмосферы для безопасности населения и поддержки деятельности предприятий.

