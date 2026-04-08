Мокрый снег и заморозки возвращаются: Киев накроет резкое похолодание

Алексей Тесля
8 апреля 2026, 00:14
Местами пройдут небольшие осадки: днем возможен дождь, а ночью прогнозируется дождь с мокрым снегом.
В Киеве прогнозируют заморозки

  • На поверхности грунта возможны заморозки, днем воздух прогреется до +4…+9°
  • В Киеве от +1° до +3°, днем столбик термометра поднимется до +6…+8°

Синоптики предупреждают жителей Киева и Киевской области о переменчивой погоде в среду, 8 апреля.

Небо будет преимущественно облачным, однако местами ожидаются прояснения. Местами пройдут небольшие осадки: днем возможен дождь, а ночью прогнозируется дождь с мокрым снегом, сообщает Укргидрометцентр.

Ветер будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с, что сделает воздух прохладнее, особенно в утренние и вечерние часы.

Температурные показатели в области колеблются: ночью от +1° до +6° тепла, при этом на поверхности грунта возможны заморозки до 0-3°; днем воздух прогреется до +4…+9°.

В столице ночью ожидается от +1° до +3°, днем столбик термометра поднимется до +6…+8°.

Жителям региона рекомендуется быть осторожными на дорогах из-за возможного скользкого покрытия ночью и учитывать прохладу ветра при планировании пребывания на улице.

Тепло возвращается

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что в Украине долго держалась прохладная погода, особенно в середине марта. Сейчас температуры постепенно повышаются, и уже в ближайшие дни украинцы ощутят более явное потепление.

Ранее синоптики предупредили об изменении погоды. В Ровенской области погода останется относительно теплой и без значительных осадков.

Как писал Главред, синоптики назвали сроки, когда погода резко изменится. Жителям Львовской области следует готовиться к перепадам температуры и переменам погоды.

Об источнике: Укргидрометцентр

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

