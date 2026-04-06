Заморозки и сильный ветер: на Тернопольщине объявили штормовое предупреждение

Синоптики предупреждают, что порывы ветра местами будут достигать 15–20 м/с.

Прогноз погоды в Тернопольской области

Погода в Тернопольской области на протяжении недели будет холодной, ветреной и с небольшими осадками. Это вызовут тыловая часть циклона со вторичными атмосферными фронтами и арктическая воздушная масса. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.

Синоптики добавляют, что ночью и утром по всей области также прогнозируются заморозки.

Температура в Тернополе

Погода в Тернополе 7 апреля

Во вторник в Тернопольской области будет облачно с прояснениями. Ночью существенных осадков не ожидается, но днем возможны небольшие дожди.

Ветер прогнозируется северо-западный, 7 – 12 м/с, утром и днем порывы могут достигать 15 – 20 м/с.

Температура воздуха по области ночью будет колебаться от 0 до +5 градусов, а днем составит +7…+12 градусов.

В городе Тернополь температура воздуха ночью будет в пределах от +1 до +3 градусов, а днем поднимется до +8…+10 градусов.

Кроме того, из-за сильного ветра и заморозков в Тернопольской области объявлен первый уровень опасности – желтый.

Погода в Тернополе 8 апреля

В среду прогнозируется облачная погода с небольшими дождями. Ветер будет северо-западным и не утихнет, днем возможны порывы до 15–20 м/с.

Температура воздуха ночью ожидается от 0 до +5 градусов, а днем +4…+9 градусов.

Погода в Тернополе

Как сообщал Главред, синоптики предупреждали об ухудшении погодных условий в Киеве. На территории области прогнозируются сильные порывы ветра до 15–20 м/с. В связи с этим объявлен I уровень опасности — желтый.

В Днепре неделя пройдет под знаком неустойчивой весенней погоды. После теплого начала город накроет волна похолодания с дождями, а уже ближе к выходным ожидается постепенное прояснение и незначительное потепление.

Также известно, что погода в Украине на Пасху не будет достаточно теплой. Температура воздуха может повыситься до 9–12 градусов тепла. В большинстве областей 12 апреля будет солнечно. Однако в южных областях ожидается дождь.

Об источнике: Тернопольский областной центр по гидрометеорологии Тернопольский областной центр по гидрометеорологии — государственное учреждение, обеспечивающее гидрометеорологическое обслуживание, прогноз погоды и мониторинг окружающей среды в Тернопольской области. Центр осуществляет наблюдение за погодой, уровнем воды и экологическим состоянием.

