Днепр накроет похолодание: до каких отметок опустится температура на этой неделе

Кратко:
- Неустойчивая весенняя погода в Днепре всю неделю
- Ожидаются дожди и колебания температуры
- Постепенное прояснение прогнозируют ближе к выходным
В Днепре неделя пройдет под знаком неустойчивой весенней погоды . По данным метеорологического сервиса Sinoptik , после теплого начала город накроет волна похолодания с дождями, а уже к выходным ожидается постепенное прояснение и незначительное потепление.
Понедельник, 6 апреля
Рабочая неделя в Днепре начнется с резкой смены погодных условий. Утро обещает быть ясным и солнечным, а днем температура поднимется до комфортных +19°C, что станет пиком недели.
Однако уже после обеда небо укроется плотными облаками, которые продержатся до конца дня. Вечером ожидается дождь, а влажность воздуха вырастет до 88%. Температура снижается до +13°C.
Вторник, 7 апреля
Второй день недели пройдет под знаком пасмурного неба и высокой влажности. Ночной дождь должен утихнуть до рассвета, и хотя утром возможно короткое прояснение, оно будет непродолжительным.
В течение дня в городе будет облачно. Дневной максимум не превысит +11°C, а ночью температура опустится до +8°C. Северо-западный ветер будет придавать ощущение прохлады.
Среда, 8 апреля
Среда не принесет солнечного тепла. Облачная погода продержится весь день, лишь к вечеру небо начнет постепенно проясняться. Днем возможен мелкий дождь, который прекратится ближе к закату.
Температура будет колебаться от +5°C утром до +8°C в дневные часы. Атмосферное давление будет составлять 742 мм рт. ст.
Четверг, 9 апреля
В четверг погода будет оставаться сложной. Облака затянут небо с утра до позднего вечера. Ожидается очередная волна дождя, которая утихнет только к концу дня.
Дневная температура будет одной из самых низких на этой неделе — +4…+5°C, но из-за ветра и влажности она будет ощущаться как +1…+2°C.
Пятница, 10 апреля
Конец рабочей недели будет пасмурным. С утра и до вечера небо будет сплошь покрытым облаками. Первую половину дня обойдется без осадков, но после обеда прогнозируют дождь, который ослабнет только к ночи.
Температура с утра +3°C, днем поднимется до +8°C. Влажность воздуха будет оставаться высокой до 96% в ночные часы.
Суббота, 11 апреля
Первый выходной не порадует горожан солнцем. В течение дня ожидается пасмурная погода и мелкий дождь, что может повлиять на планы отдыха на открытом воздухе.
Температура днем достигнет +11°C, ночью около +6°C. Атмосферное давление начнет расти, достигнув 754 мм рт. ст.
Воскресенье, 12 апреля
Завершение недели пройдет по аналогичному сценарию: небо будет покрыто облаками весь день. Ночь и утро обещают быть сухими, но днем прогнозируется мелкий дождь, который прекратится до вечера.
Температура днем поднимется до +12°C. Ветер сменит направление на восточное, а атмосферное давление стабилизируется, что дает надежду на изменение погодных тенденций на следующей неделе.
Когда в Украине ждать похолодания
Погода в Украине изменится — страну накроет похолодание, которое затронет все регионы. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич .
На территорию Украины влиять циклон вместе с холодными арктическими воздушными массами. Начиная со вторника, температура резко снизится, а ночью возможны заморозки. Кроме того, прогнозируют дожди и сильные порывы ветра.
Погода в Украине – последние новости
Как сообщал Главред , в Тернопольской области в ближайшие два дня ожидается облачная погода , местами возможны кратковременные дожди. В воскресенье существенных осадков не прогнозируют, температура будет +2…+7° ночью и +13…+18° днем.
Также погода в Украине будет меняться . Совсем скоро в Украину придет охлаждение, которое охватит все регионы. Об этом заявил синоптик Игорь Кибальчич.
Напомним, что в Украине 5 апреля по всей стране осадков не ожидается . В столице будет тепло, температура будет +13…15°.
О ресурсе: Sinoptik
Sinoptik.ua — один из самых популярных погодных сайтов в Украине, что дает прогнозы погоды для всех населенных пунктов страны и тысяч городов мира.
Сайт включает более 29 800 населенных пунктов Украины и более 100 тысяч городов по всему миру.
Прогнозы погоды Sinoptik получает от финской метеослужбы Foreca, а данные о текущей погоде – от Украинского гидрометцентра.
Украинская версия сайта была запущена в 2010 году.
На сайте можно найти почасовой прогноз, прогноз на 7–10 дней, данные о температуре, осадках, ветре, давлении, а также погодные карты и радары.
