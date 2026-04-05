Днепр накроет похолодание: до каких отметок опустится температура на этой неделе

Руслан Иваненко
5 апреля 2026, 17:27обновлено 5 апреля, 23:59
Погода изменится от теплой ясной до пасмурной с дождями.
Четверг будет самым холодным днем ​​недели с мелким дождем / Фото: УНИАН

Кратко:

  • Неустойчивая весенняя погода в Днепре всю неделю
  • Ожидаются дожди и колебания температуры
  • Постепенное прояснение прогнозируют ближе к выходным

В Днепре неделя пройдет под знаком неустойчивой весенней погоды . По данным метеорологического сервиса Sinoptik , после теплого начала город накроет волна похолодания с дождями, а уже к выходным ожидается постепенное прояснение и незначительное потепление.

Понедельник, 6 апреля

Рабочая неделя в Днепре начнется с резкой смены погодных условий. Утро обещает быть ясным и солнечным, а днем ​​температура поднимется до комфортных +19°C, что станет пиком недели.

Однако уже после обеда небо укроется плотными облаками, которые продержатся до конца дня. Вечером ожидается дождь, а влажность воздуха вырастет до 88%. Температура снижается до +13°C.

Погода в Днепре 6 апреля
Погода в Днепре 6 апреля / Фото: скриншот sinoptik

Вторник, 7 апреля

Второй день недели пройдет под знаком пасмурного неба и высокой влажности. Ночной дождь должен утихнуть до рассвета, и хотя утром возможно короткое прояснение, оно будет непродолжительным.

В течение дня в городе будет облачно. Дневной максимум не превысит +11°C, а ночью температура опустится до +8°C. Северо-западный ветер будет придавать ощущение прохлады.

Погода в Днепре 7 апреля
Погода в Днепре 7 апреля / Фото: скриншот sinoptik

Среда, 8 апреля

Среда не принесет солнечного тепла. Облачная погода продержится весь день, лишь к вечеру небо начнет постепенно проясняться. Днем возможен мелкий дождь, который прекратится ближе к закату.

Температура будет колебаться от +5°C утром до +8°C в дневные часы. Атмосферное давление будет составлять 742 мм рт. ст.

Погода в Днепре 8 апреля.
Погода в Днепре 8 апреля / Фото: скриншот sinoptik

Четверг, 9 апреля

В четверг погода будет оставаться сложной. Облака затянут небо с утра до позднего вечера. Ожидается очередная волна дождя, которая утихнет только к концу дня.

Дневная температура будет одной из самых низких на этой неделе — +4…+5°C, но из-за ветра и влажности она будет ощущаться как +1…+2°C.

Погода в Днепре 9 апреля.
Погода в Днепре 9 апреля / Фото: скриншот sinoptik

Пятница, 10 апреля

Конец рабочей недели будет пасмурным. С утра и до вечера небо будет сплошь покрытым облаками. Первую половину дня обойдется без осадков, но после обеда прогнозируют дождь, который ослабнет только к ночи.

Температура с утра +3°C, днем ​​поднимется до +8°C. Влажность воздуха будет оставаться высокой до 96% в ночные часы.

Погода в Днепре 10 апреля
Погода в Днепре 10 апреля / Фото: скриншот sinoptik

Суббота, 11 апреля

Первый выходной не порадует горожан солнцем. В течение дня ожидается пасмурная погода и мелкий дождь, что может повлиять на планы отдыха на открытом воздухе.

Температура днем ​​достигнет +11°C, ночью около +6°C. Атмосферное давление начнет расти, достигнув 754 мм рт. ст.

Погода в Днепре 11 апреля
Погода в Днепре 11 апреля / Фото: скриншот sinoptik

Воскресенье, 12 апреля

Завершение недели пройдет по аналогичному сценарию: небо будет покрыто облаками весь день. Ночь и утро обещают быть сухими, но днем ​​прогнозируется мелкий дождь, который прекратится до вечера.

Температура днем ​​поднимется до +12°C. Ветер сменит направление на восточное, а атмосферное давление стабилизируется, что дает надежду на изменение погодных тенденций на следующей неделе.

Погода в Днепре 12 апреля
Погода в Днепре 12 апреля / Фото: скриншот sinoptik

Когда в Украине ждать похолодания

Погода в Украине изменится — страну накроет похолодание, которое затронет все регионы. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич .

На территорию Украины влиять циклон вместе с холодными арктическими воздушными массами. Начиная со вторника, температура резко снизится, а ночью возможны заморозки. Кроме того, прогнозируют дожди и сильные порывы ветра.

Погода в Украине – последние новости

Как сообщал Главред , в Тернопольской области в ближайшие два дня ожидается облачная погода , местами возможны кратковременные дожди. В воскресенье существенных осадков не прогнозируют, температура будет +2…+7° ночью и +13…+18° днем.

Также погода в Украине будет меняться . Совсем скоро в Украину придет охлаждение, которое охватит все регионы. Об этом заявил синоптик Игорь Кибальчич.

Напомним, что в Украине 5 апреля по всей стране осадков не ожидается . В столице будет тепло, температура будет +13…15°.

О ресурсе: Sinoptik

Sinoptik.ua — один из самых популярных погодных сайтов в Украине, что дает прогнозы погоды для всех населенных пунктов страны и тысяч городов мира.

Сайт включает более 29 800 населенных пунктов Украины и более 100 тысяч городов по всему миру.

Прогнозы погоды Sinoptik получает от финской метеослужбы Foreca, а данные о текущей погоде – от Украинского гидрометцентра.

Украинская версия сайта была запущена в 2010 году.

На сайте можно найти почасовой прогноз, прогноз на 7–10 дней, данные о температуре, осадках, ветре, давлении, а также погодные карты и радары.

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ заявила о захвате Луганщины: CNN раскрыла, что происходит на самом деле

РФ заявила о захвате Луганщины: CNN раскрыла, что происходит на самом деле

23:57Фронт
РФ накопила дроны и ракеты: украинцев предупредили о новом массированном ударе

РФ накопила дроны и ракеты: украинцев предупредили о новом массированном ударе

19:27Война
Скандал в Сербии: взрывчатка, след РФ и громкие обвинения против Орбана

Скандал в Сербии: взрывчатка, след РФ и громкие обвинения против Орбана

19:27Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Строгий кастинг и контроль самого КГБ: почему в СССР так жестко отбирали стюардесс

Строгий кастинг и контроль самого КГБ: почему в СССР так жестко отбирали стюардесс

Жизнь перевернется с ног на голову: каким знакам зодиака выпадет особый шанс

Жизнь перевернется с ног на голову: каким знакам зодиака выпадет особый шанс

Китайский гороскоп на завтра, 6 апреля: Змеям - покупки, Козлам - знакомства

Китайский гороскоп на завтра, 6 апреля: Змеям - покупки, Козлам - знакомства

Гороскоп Таро на неделю с 6 по 12 апреля: Львам - конфликт, Девам - проблемы

Гороскоп Таро на неделю с 6 по 12 апреля: Львам - конфликт, Девам - проблемы

Гороскоп на завтра, 6 апреля: Тельцам - срыв планов, Козорогам - радость

Гороскоп на завтра, 6 апреля: Тельцам - срыв планов, Козорогам - радость

Последние новости

04:00

Тест на IQ: нужно найти 5 отличий на картинке крокодила за 13 секунд

03:25

Мамин мальчик: сын Бритни Спирс взял ее фамилию

03:15

Красивые, но агрессивные: список цветов, которые не умеют "дружить" с соседями

02:58

Стала тенью себя: Анджелина Джоли напугала внешним видом

02:14

Звезда "Беверли-Хиллз, 90210" с детьми попала в ДТПВидео

Импичмент Трампа, война в Украине и риски для Путина: Фесенко – о массовых протестах в СШАИмпичмент Трампа, война в Украине и риски для Путина: Фесенко – о массовых протестах в США
01:22

Валерий Харчишин рассказал о службе сына-воина

05 апреля, воскресенье
23:57

РФ заявила о захвате Луганщины: CNN раскрыла, что происходит на самом деле

23:26

"В это трудно поверить": внезапно умер солист Национальной оперы Украины

23:05

Киев накроет погодный сюрприз: температура резко изменится

Реклама
