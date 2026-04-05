Освобождены 12 населенных пунктов и сотни километров: Сырский назвал направление

ВСУ добились успехов на фронте в Днепропетровской и Запорожской областях.

https://glavred.info/ukraine/osvobozhdeny-12-naselennyh-punktov-i-sotni-kilometrov-syrskiy-nazval-napravlenie-10754456.html Ссылка скопирована

Александр Сырский рассказало продвижении ВСУ

Главное из заявлений Сырского:

Восстановлении контроля над 12 населенными пунктами

Освобождены 480 кв. км территории

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил о восстановлении контроля над 12 населенными пунктами.

Как сообщил он в Telegram, успехов ВСУ добились на Александровском направлении фронта в Днепропетровской и Запорожской областях с конца января текущего года.

видео дня

Как рассказал главком ВСУ по итогам рабочей поездки, во время которой встретился с руководством наступательной группировки, на Александровском направлении наступательные действия Сил обороны Украины продолжаются с конца января.

"В ходе этой операции восстановлен контроль над 480 кв. км территории, восемью населенными пунктами в Днепропетровской области и четырьмя - в Запорожской", - написал Сырский.

/ Главред - инфографика

Ситуация на фронте - новости по теме

Ранее сообщалось, что в Покровске оборонительная операция существенно затруднена. Враг использует погодные условия для наращивания сил и будущего наступления.

Напомним, что ситуация в Купянске Харьковской области складывается в пользу Украины. Россияне пересматривают свои сроки наступления. Об этом заявил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

Как писал Главред ранее, на Запорожском направлении армия РФ оккупировала Зеленый Гай и продвинулась вблизи сел Высокое и Яблочное.

О персоне: Александр Сырский Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред