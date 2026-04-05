Партнеры просят Украину не бить по российским НПЗ – Буданов

Украина получает "определенные сигналы" о необходимости уменьшить удары.

Партнеры просят Украину не бить по российским НПЗ

Рост цен на энергоносители связан с эскалацией конфликта в Иране

Украина считает НПЗ законными целями

Международные партнеры Украины обратились к Киеву с просьбой уменьшить интенсивность ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам на фоне роста мировых цен на нефть. Об этом сообщил глава Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью Bloomberg.

По его словам, Украина получает "определенные сигналы" о необходимости уменьшить удары, однако он не уточнил, какие именно страны выступили с такой просьбой.

Буданов не уточнил, готов ли Киев менять стратегию в ответ на подобные запросы. Он также выразил надежду, что напряжённость вокруг Ирана в ближайшее время может снизиться.

Рост цен на энергоносители связан с эскалацией конфликта в регионе Ближнего Востока. Дополнительным фактором стало ограничение судоходства через Ормузский пролив - один из ключевых маршрутов поставок нефти на мировой рынок.

На этом фоне атаки на российскую нефтеперерабатывающую инфраструктуру могут усиливать нестабильность цен, что и вызывает обеспокоенность союзников Украины.

В то же время Киев рассматривает НПЗ как законные цели. Украина активно применяет дальнобойные беспилотники для ударов по военным и промышленным объектам на территории России. В числе приоритетных целей - предприятия, обеспечивающие топливом армию РФ и, по мнению украинской стороны, поддерживающие её военные возможности.

В последние недели интенсивность подобных атак заметно возросла, а российские власти заявляют о значительном увеличении числа беспилотников в своём воздушном пространстве.

Какое влияние на Россию оказывают удары по НПЗ Директор специальных проектов научно-технического центра "Психея", эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе Геннадий Рябцев говорил, что если бы удары по нефтепереработке не были болезненными для России, атак на украинскую энергетику не было бы. "Если наши удары по НПЗ будут продолжаться, это может иметь для России достаточно весомый эффект, в том числе экономический", — считает он.

Удары по НПЗ — что известно

В ночь на 2 апреля дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) "Башнефть-Новойл" в Уфе (столица Башкортостана).

Как сообщал Главред, 28 марта неизвестные беспилотники нанесли массированный удар по одному из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ в городе Ярославль. На территории предприятия вспыхнули масштабные пожары.

В ночь на 26 марта дроны атаковали промзону Киришского НПЗ в городе Кириши Ленинградской области РФ. Это один из ключевых заводов России (-20 млн т/год), настроенный на производство дизеля и экспорт.

В ночь на 17 марта в Краснодарском крае России также прогремела серия взрывов. Регион массово атаковали дроны. Главной целью атаки беспилотников стал местный нефтеперерабатывающий завод.

О персоне: Кирилл Буданов Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (с 5 августа 2020 года – до 2 января 2026 года), генерал-лейтенант. С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена. В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия. 2 января 2025 года принял предложение президента Украины Владимира Зеленского возглавить Офис Президента Украины.

