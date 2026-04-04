Надвигается резкое похолодание: штормовой ветер и дождь накроют Тернопольщину

Погода в Тернопольской области в ближайшие два дня будет облачной. Возможны кратковременные дожди. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.
Погода в Тернополе 5 апреля
В воскресенье в Тернопольской области будет облачно с прояснениями. Существенные осадки синоптики не прогнозируют. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха по области будет колебаться от +2 до +7 градусов, днем ожидается +13…+18 градусов.
В городе Тернополь температура ночью будет в пределах от +3 до +5 градусов, а днем поднимется до +16…+18 градусов.
Погода в Тернополе 6 апреля
В понедельник ожидается облачная погода. Ночью без существенных осадков, но днем возможны кратковременные дожди.
Ветер будет западный, 7-12 м/с, днем порывы могут достигать 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью будет составлять +4…+9 градусов, а днем +10…+15 градусов.
Похолодание в Украине
Синоптикиня Наталья Диденко говорила, что с 7 апреля в Украину зайдет холодный воздух и начнется похолодание.
По ее словам, дневная температура снизится до +4...+9 градусов, а ночью возможны слабые заморозки.
Как сообщал Главред, погода в Тернопольской области на выходных будет малооблачной, сухой и теплой. Этому поспособствует влияние Азорского антициклона.
Синоптик Игорь Кибальчич говорил, что погода в Украине в выходные, 4 и 5 апреля, будет теплой, но местами возможны кратковременные дожди.
В Житомирской области выходные обещают быть по-весеннему спокойными и светлыми. 4 и 5 апреля регион накроет малооблачная погода без осадков.
Об источнике: Тернопольский областной центр по гидрометеорологии
Тернопольский областной центр гидрометеорологии - государственное учреждение, которое обеспечивает гидрометеорологическое обслуживание, прогноз погоды и мониторинг окружающей среды в Тернопольской области. Центр осуществляет наблюдение за погодой, уровнем воды и экологическим состоянием.
