Надвигается резкое похолодание: штормовой ветер и дождь накроют Тернопольщину

Уже с понедельника температура в Тернопольской области начнёт падать.

Прогноз погоды в Тернопольской области

Погода в Тернопольской области в ближайшие два дня будет облачной. Возможны кратковременные дожди. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.

Погода в Тернополе 5 апреля

В воскресенье в Тернопольской области будет облачно с прояснениями. Существенные осадки синоптики не прогнозируют. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха по области будет колебаться от +2 до +7 градусов, днем ​​ожидается +13…+18 градусов.

В городе Тернополь температура ночью будет в пределах от +3 до +5 градусов, а днем ​​поднимется до +16…+18 градусов.

Погода в Тернополе 6 апреля

В понедельник ожидается облачная погода. Ночью без существенных осадков, но днем ​​возможны кратковременные дожди.

Ветер будет западный, 7-12 м/с, днем ​​порывы могут достигать 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью будет составлять +4…+9 градусов, а днем ​​+10…+15 градусов.

Погода в Тернополе

Похолодание в Украине Синоптикиня Наталья Диденко говорила, что с 7 апреля в Украину зайдет холодный воздух и начнется похолодание. По ее словам, дневная температура снизится до +4...+9 градусов, а ночью возможны слабые заморозки.

Об источнике: Тернопольский областной центр по гидрометеорологии Тернопольский областной центр гидрометеорологии - государственное учреждение, которое обеспечивает гидрометеорологическое обслуживание, прогноз погоды и мониторинг окружающей среды в Тернопольской области. Центр осуществляет наблюдение за погодой, уровнем воды и экологическим состоянием.

