Россияне начали сбрасывать с БпЛА новые мины: украинцев предупредили об угрозе

Благодаря цвету и материалу мина легко маскируется на фоне земли.

Россияне сбрасывают с дронов новые мины

Россияне начали сбрасывать с БпЛА новые мины "Пряник"

Ее размер составляет всего 5-6 см

Такие мины представляют смертельную угрозу для жизни

Российские оккупанты начали использовать БпЛА для сброса новой мины под названием "Пряник". Она представляет большую угрозу для гражданского населения. Об этом пишет мониторинговый канал єРадар.

Отмечается, что эта мина вдвое меньше мины "Лепесток". Хотя ее размер составляет всего 5-6 см, она содержит около 30 грамм пластида (взрывчатое вещество).

Что важно, мина малозаметна. Россияне могут разбрасывать их на полях, в лесной и травянистой местности. В частности, такие случаи уже зафиксированы в Сумской, Херсонской, Николаевской областях и в Запорожье.

"Ни в коем случае не поднимайте подозрительные и незнакомые предметы. В случае обнаружения чего-либо подобного сразу вызывайте ГСЧС", — говорится в сообщении.

Где существует минная угроза

Начальник Никопольской РВА Иван Базилюк подчеркнул, что в Никопольском районе существует новая минная угроза.

По его словам, уже зафиксировано использование противником новых противопехотных мин дистанционного минирования, известных под условным названием "Пряник".

"Эти взрывоопасные предметы чрезвычайно сложно заметить, и они представляют смертельную угрозу для жизни и здоровья людей", — отметил он.

Начальник РВА говорит, что благодаря цвету и материалу мина легко сливается с землей. При этом она срабатывает при малейшем нажатии.

"Из-за небольших размеров и пластикового корпуса такие мины трудно обнаружить даже специальными средствами. Помните: враг целенаправленно использует такие средства, чтобы нанести вред мирному населению. Берегите себя и своих близких", — добавил Базилюк.

Новые российские мины "Пряник" / фото: t.me/khersonpolice

Как сообщал Главред, ранее в различных регионах Украины фиксировались случаи, когда российские ударные дроны "Шахед" сбрасывали противотанковые мины ПТМ-3.

Специалист по системам РЭБ и связи, советник министра обороны Сергей (Флеш) Бескрестнов также заявлял, что россияне сбрасывают мины с дронов типа "Шахед". По его словам, с одного дрона оккупанты могут сбросить 8 мин. Они размещены в круглых контейнерах под крыльями.

Читайте также:

О ресурсе: єРадар "єРадар" (єРадар | Воздушная тревога | Ракетная опасность) — это украинский военно-аналитический и мониторинговый Telegram-канал, который специализируется на: мониторинге воздушной обстановки;

предупреждениях о ракетных и дронных атаках;

аналитике запусков ракет, взлетов авиации, активности БПЛА;

оперативных сводках во время массовых атак. Канал позиционирует себя как волонтерский информационный ресурс, а не как официальный государственный источник. Подписчики: около 300 тысяч человек.

