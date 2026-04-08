Мокрый снег накроет Тернопольщину: когда ударят сильные заморозки

Спасатели предупредили жителей области об ухудшении погодных условий.

Прогноз погоды в Тернопольской области

Погода в Тернопольской области в ближайшие дни значительно ухудшится. Прогнозируются сильные заморозки и мокрый снег. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.

Погода в Тернополе 9 апреля

В четверг в Тернопольской области будет облачно с прояснениями. Ночью местами, а днем по всей территории ожидается небольшой дождь и мокрый снег.

Ветер прогнозируется северо-западный, 7 – 12 м/с.

Температура воздуха в течение суток будет колебаться от 0 до +5 градусов. Ночью и утром на поверхности почвы возможны заморозки.

В то же время в ГСЧС предупредили об ухудшении погодных условий в Тернопольской области.

Отмечается, что 9 апреля ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки, поэтому спасатели призывают жителей области быть внимательными во время пребывания на открытом воздухе в ночное и утреннее время.

Погода в Тернополе 10 апреля

В пятницу в Тернопольской области также будет облачная погода с прояснениями, но существенных осадков не ожидается. Ветер северо-западный, 5 – 10 м/с.

Температура воздуха днем составит +3…+8 градусов. Ночью сохранятся сильные заморозки.

Как сообщал Главред, 8 апреля в некоторые области Украины вернулась настоящая зима. Из-за резкого похолодания несколько регионов засыпало снегом и даже градом. В частности, в Закарпатье, Прикарпатье, Тернопольской и Хмельницкой областях бушевала непогода.

Синоптики ранее говорили, что погода в Тернопольской области в течение недели будет холодной, ветреной и с небольшими осадками. Это спровоцирует тыловая часть циклона со вторичными атмосферными фронтами и арктическая воздушная масса.

В то же время Житомирскую область после нескольких относительно теплых дней накроет серия дождей, порывистый ветер и даже мокрый снег. Температура ночью будет держаться на уровне 1–3 градусов тепла.

Об источнике: Тернопольский областной центр по гидрометеорологии Тернопольский областной центр по гидрометеорологии — государственное учреждение, обеспечивающее гидрометеорологическое обслуживание, прогноз погоды и мониторинг окружающей среды в Тернопольской области. Центр осуществляет наблюдение за погодой, уровнем воды и экологическим состоянием.

