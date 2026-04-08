Уже почти 100 гривен за литр: цены на топливо в Украине резко взлетели

Цены на дизельное топливо установили очередной антирекорд.

https://glavred.info/economics/uzhe-pochti-100-griven-za-litr-ceny-na-toplivo-v-ukraine-rezko-vzleteli-10755095.html Ссылка скопирована

Цены на бензин и дизель в Украине

Кратко:

В Украине подорожали все виды топлива

Дизельное топливо на отдельных АЗС уже стоит 97 грн/л

Стоимость бензина А-95 также продолжает расти

В среду, 8 апреля, крупнейшие сети АЗС в Украине обновили цены на топливо. В частности, стоимость дизельного топлива выросла до рекордных показателей и местами достигает 97 гривен. Об этом сообщает Главком.

Отмечается, что цены на бензин, дизель и газ подскочили на АЗС UPG, Окко, WOG и KLO.

видео дня

Так, стоимость бензина А-95 на АЗС колеблется от 69,90 грн/л до 77 грн/л, дизельного топлива — от 87,90 грн/л до 94 грн/л, а газа — от 47,49 грн/л до 49,99 грн/л. В то же время дизельное топливо премиум-класса на отдельных АЗС уже стоит 97 грн/л.

В частности, самый дорогой бензин и дизель сейчас предлагают сети Окко, WOG и Socar, тогда как самое дешевое топливо – Укрнафта и БРСМ-Нафта.

Стоит добавить, что Минфин со ссылкой на данные Консалтинговой группы "А-95" сообщал, что стоимость всех видов топлива снова пошла вверх, а дизельное топливо установило очередной антирекорд, перейдя критическую для рынка отметку.

По состоянию на 7 апреля отмечалось, что средняя цена литра дизеля составляет 90,12 грн, тогда как бензин А-95 подорожал до отметки в 73,07 грн/л.

Цены на топливо / Инфографика: Главред

Как сообщал Главред, руководитель консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн заявлял, что стоимость дизельного топлива на автозаправках может заметно увеличиться и приблизиться к отметке 100 гривен за литр.

Президент Ассоциации "Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины" Леонид Косянчук говорил, что Украина пока не испытывает дефицита топлива, однако ситуация с дизельным топливом постепенно осложняется и может стать критической уже в ближайшее время.

В то же время основатель группы компаний Prime, эксперт по топливу Дмитрий Леушкин рассказал, что цены на бензин и дизель подталкивает вверх рост мировых цен на нефть, а также котировок газойля.

Об источнике: Минфин Минфин — украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия. На портале публикуется информация об инвестициях, курсах валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика по финансовым рынкам, финансовые новости и аналитические обзоры.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред