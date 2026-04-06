Пасхальная корзина подорожала: сколько придется заплатить за базовый набор

Как изменилась стоимость традиционной пасхальной корзинки за последний год и что на это повлияло.

Как подорожали яйца и другие неизменные атрибуты праздничной корзины

Кратко:

Пасхальная корзина подорожала на 12–17% за год

Базовый набор продуктов стоит около 482 грн

Сахар, ванилин и сахарная пудра подешевели

Стоимость традиционной пасхальной корзины в Украине выросла за последний год на 12–17% в зависимости от ее наполнения. Об этом сообщает Украинский клуб аграрного бизнеса.

По подсчетам экспертов, базовая корзина из паски, десятка крашенок, соли, хрена и свечи обойдется в среднем в 482 грн, что на 12,7% дороже, чем в 2025 году.

Если добавить твердый сыр, колбасу и горчицу, цена поднимется до 965 грн (+13,8%). А полная корзина с кагором, свежими огурцами, помидорами и салом будет стоить 1 387 грн (+17%).

Традиционно неизменным атрибутом остается куриное яйцо. Десятка яиц за последний месяц подорожала на 4%, достигнув 86,4 грн, а по сравнению с прошлым годом – +13%.

Приготовление 3–4 средних пасок дома по классическому рецепту обойдется в 357,2 грн, что на 12,2% больше, чем в 2025 году. Больше всего подорожали изюм (+27%, до 53,4 грн за 200 г), сливочное масло (+13,1%, 138 грн за 200 г) и молоко (+11,6%, 34 грн за пол-литра).

В то же время часть продуктов подешевела: сахар – на 12,6%, ванилин – на 26,8%, сахарная пудра – на 2,5%.

Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Как сообщал Главред, в Украине наблюдается дефицит качественных яблок, из-за чего цены в ближайшее время могут вырасти. Основная причина — нарушение сроков сбора и закладки на хранение перезрелых плодов.

Кроме того, украинские тепличные комбинаты начали сезон реализации томатов нового урожая. Однако появление местной продукции на рынке не только не остановило подорожание, но и задало новую ценовую планку. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Напомним, что в начале апреля в Украине белокочанная капуста подешевела на 21%. Ее продают по 3-9 грн/кг, что значительно дешевле, чем в прошлом году.

Читайте также:

Об источнике: Украинский клуб аграрного бизнеса "Украинский клуб аграрного бизнеса", также УКАБ — это объединение передовых агропромышленных компаний Украины. В 2019 году УКАБ уверенно удерживает статус ассоциации № 1 в АПК Украины, объединяя более 100 знаковых представителей отрасли — агрокомпаний и поставщиков сельхозресурсов, нацеленных на дальнейшее развитие отечественного агробизнеса. Деятельность УКАБ способствует эффективному ведению бизнеса в АПК Украины и охватывает практически все его процессы, от привлечения инвестиций до глобальных задач повышения эффективности работы аграрных компаний и разработки предложений по совершенствованию аграрной политики. Клуб был создан в 2007 году группой аграриев во главе с Натальей Погожевой и Алексом Лисситсом. Главный офис ассоциации находится в Киеве, пишет Wikipedia

