Цены взлетели до 170 грн/кг: первый урожай популярного овоща бьет рекорды

Руслана Заклинская
4 апреля 2026, 16:32
Несмотря на раннее начало сезона, отечественная продукция пока уступает по цене турецкому импорту.
Цены на помидоры в Украине стремительно растут / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Кратко:

  • В Украине начался сезон тепличных томатов
  • Цены выросли до 150-170 грн/кг
  • Дешевле всего стоят томаты из Турции

Украинские тепличные комбинаты начали сезон реализации томатов нового урожая. Однако появление местной продукции на рынке не только не остановило подорожание, но и задало новую ценовую планку. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

В этом году сезон стартовал раньше, чем в прошлом. В то же время объемы сбора остаются небольшими из-за неблагоприятных погодных условий.

видео дня

Первые партии украинских тепличных томатов сейчас предлагают по цене 150-170 грн/кг. В среднем томаты сейчас стоят на 66% дороже, чем в начале сезона прошлого года.

Главной причиной такой высокой стоимости и небольших объемов сбора специалисты называют неблагоприятные погодные условия, которые замедлили созревание плодов в теплицах. По-настоящему крупные партии отечественных помидоров появятся на прилавках не раньше, чем через две недели.

Пока местные хозяйства только набирают обороты, основную долю рынка по-прежнему занимает продукция из Турции. Импортные овощи сейчас доступнее украинских. Цены на турецкие помидоры колеблются в пределах 130-150 грн/кг в зависимости от качества и объемов партий.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Сколько будет стоить пасхальная корзина в 2026 году - прогноз эксперта

В 2026 году пасхальная корзина для украинцев подорожала. Килограмм домашней паски будет стоить 266,89 грн, а стоимость набора ингредиентов выросла почти на 15%, сообщил директор Института аграрной экономики Юрий Лупенко.

Самыми дорогими продуктами стали молоко (+49,6%) и мука (+38,6%), подорожали также яйца, дрожжи и изюм. Единственный продукт, который подешевел, — сахар (-18%). Из-за высоких цен украинцы будут чаще выбирать домашнюю выпечку или более бюджетные варианты.

Как сообщал Главред, в Украине наблюдается дефицит качественных яблок, из-за чего цены в ближайшее время могут вырасти. Основная причина — нарушение сроков сбора и закладки на хранение перезрелых плодов.

В начале апреля в Украине белокочанная капуста подешевела на 21%. Ее продают по 3-9 грн/кг, что значительно дешевле, чем в прошлом году.

Также дешевеет картофель из-за увеличенного предложения и наличия некондиционной продукции. Овощ реализуют по 5-11 грн/кг.

Об источнике: EastFruit

EastFruit — это ведущая международная информационно-аналитическая платформа для бизнеса в сфере овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (английская, украинская, русская) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

РФ заявила о захвате Луганщины: CNN раскрыла, что происходит на самом деле

РФ заявила о захвате Луганщины: CNN раскрыла, что происходит на самом деле

23:57Фронт
РФ накопила дроны и ракеты: украинцев предупредили о новом массированном ударе

РФ накопила дроны и ракеты: украинцев предупредили о новом массированном ударе

19:27Война
Скандал в Сербии: взрывчатка, след РФ и громкие обвинения против Орбана

Скандал в Сербии: взрывчатка, след РФ и громкие обвинения против Орбана

19:27Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Строгий кастинг и контроль самого КГБ: почему в СССР так жестко отбирали стюардесс

Строгий кастинг и контроль самого КГБ: почему в СССР так жестко отбирали стюардесс

Жизнь перевернется с ног на голову: каким знакам зодиака выпадет особый шанс

Жизнь перевернется с ног на голову: каким знакам зодиака выпадет особый шанс

Китайский гороскоп на завтра, 6 апреля: Змеям - покупки, Козлам - знакомства

Китайский гороскоп на завтра, 6 апреля: Змеям - покупки, Козлам - знакомства

Гороскоп Таро на неделю с 6 по 12 апреля: Львам - конфликт, Девам - проблемы

Гороскоп Таро на неделю с 6 по 12 апреля: Львам - конфликт, Девам - проблемы

Гороскоп на завтра, 6 апреля: Тельцам - срыв планов, Козорогам - радость

Гороскоп на завтра, 6 апреля: Тельцам - срыв планов, Козорогам - радость

Последние новости

04:00

Тест на IQ: нужно найти 5 отличий на картинке крокодила за 13 секунд

03:25

Мамин мальчик: сын Бритни Спирс взял ее фамилию

03:15

Красивые, но агрессивные: список цветов, которые не умеют "дружить" с соседями

02:58

Стала тенью себя: Анджелина Джоли напугала внешним видом

02:14

Звезда "Беверли-Хиллз, 90210" с детьми попала в ДТПВидео

Импичмент Трампа, война в Украине и риски для Путина: Фесенко – о массовых протестах в СШАИмпичмент Трампа, война в Украине и риски для Путина: Фесенко – о массовых протестах в США
01:22

Валерий Харчишин рассказал о службе сына-воина

05 апреля, воскресенье
23:57

РФ заявила о захвате Луганщины: CNN раскрыла, что происходит на самом деле

23:26

"В это трудно поверить": внезапно умер солист Национальной оперы Украины

23:05

Киев накроет погодный сюрприз: температура резко изменится

Реклама
23:05

Важно не упустить момент: когда обрабатывать косточковые деревья от монилиозаВидео

22:08

Луческу ввели в искусственную кому: каково состояние экс-тренера Динамо и Шахтера

21:28

Карма для предателя: на фронте уничтожен сбежавший в РФ экс-глава управления СБУ

20:24

США могут потерять место главного посредника по Украине: неожиданный прогноз

19:35

"Попала на крючок": Леся Никитюк сделала заявление о сыне

19:27

РФ накопила дроны и ракеты: украинцев предупредили о новом массированном ударе

19:27

Скандал в Сербии: взрывчатка, след РФ и громкие обвинения против Орбана

19:10

Россия двигается к модели "чебурнета": Денисенко раскрыл замысел Путинамнение

18:59

"Это слишком быстро": поэт-воин Вышебаба женится во второй раз

18:37

Соглашение "уже завтра", или…: Трамп выдвинул новый ультиматум Ирану

18:27

Секрет хранения риса и гречки: что положить внутрь, чтобы не было жучковВидео

Реклама
18:10

Зеленский прибыл в Сирию и встретился с президентом: о чем договорились

17:27

Днепр накроет похолодание: до каких отметок опустится температура на этой неделе

17:24

Финансовый гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля

17:23

Мощные удары ВСУ: в огне НПЗ, авиация и стратегические склады РФ

17:22

Какие цветы нести на могилу: ошибка при выборе может иметь значение

17:10

Влупит дождливое похолодание: какой будет погода на Пасху

16:47

Что нельзя делать в праздник 6 апреля: важные приметы

16:45

Любовный гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля

16:33

Забудьте о горьких огурцах: эксперт назвал простое правило для сладкого урожаяВидео

16:29

Как навсегда избавиться от голубей на балконе: эффективная стратегия вместо еженедельной уборки

16:17

Освобождены 12 населенных пунктов и сотни километров: Сырский назвал направление

15:21

Мороз, мокрый снег и грозы: Украину накроет резкое похолодание

15:06

"РФ врет и играет с Трампом": Зеленский ответил на наглые требования Кремля

15:01

Что скрывает украинская земля — самые важные находки археологов

14:45

Кому 6 апреля молиться об укреплении здоровья: какой церковный праздник

14:22

Вывела на сцену "джокера": Jerry Heil удивила гостями на сольникеВидео

13:57

Подкормка клубники весной: ошибка, снижающая урожай

13:47

"Образ был слизан": звезда 90-х рассказал о старой обиде на Олега Винника

13:11

Гороскоп Таро на неделю с 6 по 12 апреля: Львам - конфликт, Девам - проблемы

12:49

Партнеры просят Украину не бить по российским НПЗ – Буданов

Реклама
12:45

Цены вновь взлетели: на каких заправках самое дешевое топливо

11:57

Китайский гороскоп на завтра, 6 апреля: Змеям - покупки, Козлам - знакомства

11:56

Убирать на чужой могиле — грех или доброе дело: что говорит церковь

11:32

Гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля: Стрельцам - поддержка, Рыбам - возможности

11:24

Вербное воскресенье: что можно и нельзя делать на праздник

10:53

Подготовка семян перед посевом: что нужно знать

10:37

"Я боюсь": Зеленский предупредил о риске снижения поддержки Украины из-за Ирана

10:35

Многие пострадавшие дети и взрослые: РФ атаковала СумщинуФото

09:30

США спасли второго пилота из сбитого в Иране самолета: Трамп сделал заявление

09:08

НАТО ждут кардинальные изменения, что делать Украине: прогноз Фесенкомнение

