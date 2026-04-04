Цены взлетели до 170 грн/кг: первый урожай популярного овоща бьет рекорды

Кратко:
- В Украине начался сезон тепличных томатов
- Цены выросли до 150-170 грн/кг
- Дешевле всего стоят томаты из Турции
Украинские тепличные комбинаты начали сезон реализации томатов нового урожая. Однако появление местной продукции на рынке не только не остановило подорожание, но и задало новую ценовую планку. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.
В этом году сезон стартовал раньше, чем в прошлом. В то же время объемы сбора остаются небольшими из-за неблагоприятных погодных условий.
Первые партии украинских тепличных томатов сейчас предлагают по цене 150-170 грн/кг. В среднем томаты сейчас стоят на 66% дороже, чем в начале сезона прошлого года.
Главной причиной такой высокой стоимости и небольших объемов сбора специалисты называют неблагоприятные погодные условия, которые замедлили созревание плодов в теплицах. По-настоящему крупные партии отечественных помидоров появятся на прилавках не раньше, чем через две недели.
Пока местные хозяйства только набирают обороты, основную долю рынка по-прежнему занимает продукция из Турции. Импортные овощи сейчас доступнее украинских. Цены на турецкие помидоры колеблются в пределах 130-150 грн/кг в зависимости от качества и объемов партий.
Сколько будет стоить пасхальная корзина в 2026 году - прогноз эксперта
В 2026 году пасхальная корзина для украинцев подорожала. Килограмм домашней паски будет стоить 266,89 грн, а стоимость набора ингредиентов выросла почти на 15%, сообщил директор Института аграрной экономики Юрий Лупенко.
Самыми дорогими продуктами стали молоко (+49,6%) и мука (+38,6%), подорожали также яйца, дрожжи и изюм. Единственный продукт, который подешевел, — сахар (-18%). Из-за высоких цен украинцы будут чаще выбирать домашнюю выпечку или более бюджетные варианты.
Цены на продукты в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, в Украине наблюдается дефицит качественных яблок, из-за чего цены в ближайшее время могут вырасти. Основная причина — нарушение сроков сбора и закладки на хранение перезрелых плодов.
В начале апреля в Украине белокочанная капуста подешевела на 21%. Ее продают по 3-9 грн/кг, что значительно дешевле, чем в прошлом году.
Также дешевеет картофель из-за увеличенного предложения и наличия некондиционной продукции. Овощ реализуют по 5-11 грн/кг.
Об источнике: EastFruit
EastFruit — это ведущая международная информационно-аналитическая платформа для бизнеса в сфере овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (английская, украинская, русская) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред