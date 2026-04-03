Внес 1000 грн — и остался ни с чем: люди жалуются на терминалы ПриватБанка

В возврате пострадавшему отказали.

Терминал ПриватБанка "съел" деньги / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Клиент ПриватБанка остался без денег из-за терминала. Он пытался пополнить карту, но средства так и не поступили.

На портале Минфин он рассказал подробности инцидента. По его словам, все произошло в Киеве.

"30.03.2026 внес 1000 грн в терминал самообслуживания ПриватБанка по адресу: г. Киев, ул. Ялтинская, 6. Терминал завис, и деньги не зачислились. По номеру 3700 с живым оператором пообщаться не смог, пришлось ехать в банк. В отделении ПриватБанка мне сделали карту и оформили заявку на возврат средств", - пожаловался мужчина.

Он отметил, что в возврате отказали, мотивируя тем, что "средства не были внесены".

"У меня даже есть фото терминала, где видно, что средства внесены! Мало того, что нужно ехать в их банк, заказывать их карту, стоять в очередях, так теперь и отказ безосновательны", - подытожил клиент.

Отзыв ПриватБанк / Фото: скриншот

Украинцы из-за рисков войны часто пользуются наличными и не спешат переходить на безналичные расчеты.

Также известно, что клиенты ПриватБанка жалуются на недостаточную защиту от мошенников, которые снимают крупные суммы со счетов.

Напомним, как ранее сообщал Главред, клиенты ПриватБанка столкнулись с трудностями при актуализации данных в приложении Приват24.

Об источнике: Минфин Минфин - украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия. На портале публикуется информация об инвестициях, курсы валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика по финансовым рынкам, финансовые новости и аналитические обзоры.

