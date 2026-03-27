Деньги списались, счета закрылись: клиенты ПриватБанка бью тревогу

Сергей Кущ
27 марта 2026, 18:46
Кредитная карта мужчины неожиданно пропала не только из Приват24, но и из системы Google Pay.
Клиент рассказал о странном инциденте в Приват24 / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Клиенты ПриватБанк сообщают о странных сбоях в работе мобильного сервиса Приват24. Один из пользователей рассказал, что внезапно обнаружил исчезновение своей кредитной карты прямо из приложения.

Как рассказал клиент банка на портале Минфин, ранее он считал банк и его цифровые сервисы достаточно надёжными. Однако ситуация изменилась, когда кредитная карта с установленным лимитом неожиданно пропала не только из Приват24, но и из системы Google Pay.

"Сначала оператор мне сказала, что эта карта и банковский счёт, привязанный к ней, закрыты якобы из-за моих действий в приложении Приват24 или в банковском отделении. Когда я сказал, что счёт не закрывал, из слов оператора выяснилось, что счёт закрыт из-за массового технического сбоя, в результате которого собственные деньги клиентов списались на благотворительность, а банковские счета автоматически закрылись", - поделился недовольный клиент.

По его словам, сроки восстановления счетов неизвестны.

"Мой счёт был также закрыт по этой причине, но на нём был кредитный лимит банка. Пока не восстановлен банковский счет и кредитная карта, неизвестно, что произошло с кредитным лимитом и будет ли карта и сумма кредитных денег на ней той же, что и до технического сбоя", - подытожил он.

Отзыв ПриватБанк / Фото: скриншот

Проблемы в работе Приватбанка: что известно

Клиенты государственного ПриватБанка начали массово жаловаться на блокировку своих банковских карт. Один из пользователей сообщил, что банк заблокировал не только его карту, но и все остальные счета. По его словам, происхождение поступающих средств ПриватБанку хорошо известно, поскольку переводы осуществляются от компании, специализирующейся на цифровых платёжных решениях для морской отрасли, которая занимается упрощением выплаты зарплаты морякам.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ПриватБанк без предупреждений закрывает счета и не отдает деньги. Клиентка банка пожаловалась, что банк сам без объяснения причин разорвал с ней отношения и закрыл счета.

Об источнике: Минфин

Минфин - украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия.

На портале публикуется информация об инвестициях, курсы валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика по финансовым рынкам, финансовые новости и аналитические обзоры.

