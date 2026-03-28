Цены взлетят: когда в Украине могут подорожать продукты

В Украине в апреле могут вырасти цены на продукты. Это может произойти на фоне подорожания топлива. Об этом Главреду сообщил экономист, исполнитель директора Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.
В то же время он уточняет, что сейчас украинцы потребляют продукцию урожая 2025 года. Однако рост цен на горюче-смазочные материалы могут существенно изменить цены на урожай 2026 года.
"Единственное, что может измениться из-за подорожания топлива, — это стоимость логистики от производителя до магазина", — сказал Пендзин.
Расходы на топливо входят в опотово-торговую наценку, что составляет около 15%. В эту наценку также включены аренда торговых площадей, зарплаты работников, коммунальные услуги и логистика.
"Лишь в конце — логистика. Поэтому ее влияние не настолько существенно, чтобы вызвать заметный рост цен", — уточнил эксперт.
Сколько стоит паска в Украине - мнение эксперта
В 2026 году украинцам придется больше потратить на паску. Директор Института аграрной экономики Юрий Лупенко в интервью Главреду рассказал, что килограмм домашней паски будет стоить 266,89 грн, а цена всего набора ингредиентов вырастет почти на 15%.
Самыми дорогими стали молоко (+49,6%) и мука (+38,6%), подорожали также яйца, дрожжи и изюм. Единственный продукт, который подешевел, – сахар (-18%). Из-за высоких цен украинцы в 2026 году чаще будут выбирать домашнюю выпечку или более бюджетные варианты.
Как сообщал Главред, в апреле в Украине вырастут цены на хлеб. Подорожание будет обусловлено повышением затрат на электроэнергию, логистику и оплату труда.
Также известно, что в 2026 году стоимость традиционной пасхальной корзины для семьи из четырех человек выросла до 1903,19 грн, что на 14,4% больше, чем в прошлом году. Самыми дорогими составляющими корзины являются мясные продукты.
В то же время в Украине началась новая волна снижения цен на лук. Овощ уже продают в среднем на 19% дешевле, чем в начале прошлой недели.
О персоне: Олег Пендзин
Олег Владимирович Пендзин - экономист, руководитель общественного союза "Экономический дискуссионный клуб". Выступает в качестве экономического эксперта на телевидении, а также автора материалов для ряда украинских медиа на финансовую и потребительскую тематику.
