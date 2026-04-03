В Украине дефицит одного из основных фруктов - цены могут стремительно взлететь

Руслана Заклинская
3 апреля 2026, 16:25
Директор аграрного союза Виталий Нигалатий предупредил о подорожании фруктов.
В Украине дефицит одного из основных фруктов - цены могут стремительно взлететь
В Украине будут дорожать яблоки / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Кратко:

  • На украинском рынке не хватает качественных яблок
  • Цены на фрукты могут в ближайшее время вырасти
  • Причины дефицита - запоздалый сбор урожая и частичная перезрелость плодов

На украинском рынке наблюдается дефицит качественных яблок. Цены на фрукты могут вырасти в ближайшее время. Об этом сообщил директор ООО "Молодежный аграрный союз" из Черновицкой области Виталий Нигалатий в комментарии AgroTimes.

Главной причиной дефицита является несоблюдение сроков сбора. Как пояснил эксперт, значительная часть урожая попала в профессиональные хранилища уже перезрелой, что критически повлияло на лежкость плодов.

Дополнительным негативным фактором стала позиция производителей. Часть аграриев не использовала специальные препараты для отсрочки созревания, которые позволяют заложить яблоко на длительное хранение в оптимальном состоянии.

"По моему мнению, на рынке мало качественных товарных яблок, и они будут дорожать", - предположил Нигалатий.

В результате предложение качественных товарных яблок сокращается быстрее, чем ожидалось. Это уже создает предпосылки для дальнейшего подорожания продукции на рынке.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Какова стоимость пасхальной корзины в 2026 году

В 2026 году пасхальная корзина для украинцев обойдется дороже. Директор Института аграрной экономики Юрий Лупенко сообщил, что килограмм домашней паски будет стоить 266,89 грн, а цена всего набора ингредиентов вырастет почти на 15%.

Самыми дорогими продуктами стали молоко (+49,6%) и мука (+38,6%), также подорожали яйца, дрожжи и изюм. Единственный продукт, который подешевел, — сахар (-18%). Из-за высоких цен украинцы будут чаще выбирать домашнюю выпечку или более бюджетные варианты.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в начале апреля в Украине на 21% подешевела белокочанная капуста. Сейчас овощ продают по 3-9 грн/кг, что значительно дешевле, чем в прошлом году.

Также в Украине дешевеет картофель из-за увеличения предложения и наличия большого количества некондиционной продукции. Сейчас цены составляют 5-11 грн/кг.

При этом в апреле возможно незначительное подорожание продуктов из-за роста цен на топливо. Экономист Олег Пендзин отметил, что влияние будет преимущественно на логистику, но ее доля в конечной стоимости невелика, поэтому резкого скачка цен ожидать не следует.

Об источнике: AgroTimes

AgroTimes — это украинское отраслевое СМИ, специализирующееся на освещении тем, связанных с аграрным сектором, сельским хозяйством и пищевой промышленностью.

