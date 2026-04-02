На АЗС массово переписывают цены: бензин и дизель рекордно подорожали

Кратко:
- В Украине снова растут цены на топливо
- В некоторых местах дизельное топливо подорожало до 92,99 грн за литр
- В то же время бензин подорожал на 1 грн за литр
В Украине по состоянию на 2 апреля фиксируется очередной рост цен на топливо. Стоимость колеблется в зависимости от сети автозаправочных станций, однако местами дизель стоит 92,99 грн за литр.
Как сообщает Главком, бензин А-95 и А-95+ подорожали примерно на 1 грн за литр, бензин А-100 — также на 1 грн, А-92 — около 40 коп.
В то же время дизель и дизельное топливо премиум-класса подорожали на 1-2 грн, а в отдельных сетях — до 3 грн за литр. Кроме того, автогаз прибавил в цене около 1 грн.
Самый дорогой дизель сейчас предлагают сети Окко, WOG и Socar, тогда как самое дешевое топливо — Укрнафта и БРСМ-Нафта.
Стоит добавить, что сайт "Минфин", который ссылается на данные "Консалтинговой группы А-95", указывает следующие средние цены на топливо по стране:
- бензин А-95 премиум — 75,43 гривни за литр;
- бензин А-95 — 71,68 гривни за литр;
- бензин А-92 – 66,39 гривни за литр;
- дизельное топливо – 85,82 гривни за литр;
- автогаз – 46,86 гривни за литр.
Возможен ли дефицит дизельного топлива
Президент Ассоциации "Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины" Леонид Косянчук заявил, что Украина пока не испытывает дефицита топлива, однако ситуация с дизельным топливом постепенно осложняется и может стать критической уже в ближайшее время.
По его словам, подорожание дизельного топлива неизбежно приведет к росту цен на товары, ведь транспортная составляющая заложена в их стоимость.
Цены на топливо — последние новости
Как сообщал Главред, экономист, финансовый аналитик Алексей Кущ говорил, что цены на бензин в Украине могут резко вырасти до 100 грн за литр. По его словам, этот сценарий возможен, если эскалацию на Ближнем Востоке не прекратят, а мировые цены на нефть будут стремительно расти и в дальнейшем.
Эксперт по энергетической политике аналитического центра Razom We Stand Максим Гардус заявлял, что если конфликт в Иране будет урегулирован и Ормузский пролив разблокируют, цены на нефть и топливо могут снизиться.
В то же время председатель парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус говорил, что, несмотря на стремительный рост мировых цен на нефть, резкое подорожание топлива до 100-150 гривен за литр пока маловероятно.
Об источнике: Минфин
Минфин — украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия.
На портале публикуется информация об инвестициях, курсах валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика по финансовым рынкам, финансовые новости и аналитические обзоры.
