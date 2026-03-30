Что будет с ценами на электроэнергию в апреле — Кабмин принял решение

За год стоимость услуг по управлению многоквартирными домами выросла на 13,8%.

Повысятся ли цены на электроэнергию в апреле

В Украине не будут повышать цены на электроэнергию

За год стоимость услуг по управлению многоквартирными домами выросла на 13,8%

В Украине не будут повышать цены на электроэнергию с 1 апреля. Они останутся на уровне 4,32 грн за 1 кВт/ч. Об этом говорится в решении Кабмина .

Премьер-министр Юлия Свириденко отмечала, что правительство пока не рассматривает вопрос повышения тарифа на электроэнергию для населения.

"Странным будет решение поднять тариф на электроэнергию при условии ее отключения. Если люди недополучают как минимум треть электричества, то как мы еще будем поднимать на нее тариф? Это было бы очень неудачным решением", – отметила премьер.

По данным Госстата, за год на 13,8% выросли услуги по управлению многоквартирными домами:

вывоз мусора – на 3,8%;

содержание и ремонт жилья – на 3,5%.

На прежнем уровне остались тарифы на электроэнергию, природный газ, горячую воду и отопление, водоснабжение, канализацию.

Изменения тарифов на коммунальные услуги

Эксперт по социальной политике Андрей Павловский считает, что в проекте госбюджета на 2026 год заложено существенное повышение стоимости коммунальных услуг при одновременном сокращении поддержки населения.

По его словам, ожидается рост цены на газ примерно на 15%, тарифов на электроэнергию — ориентировочно на 20%. В то же время расходы на программу жилищных субсидий могут сократиться на 7,2%, что приведет к снижению объема помощи для граждан.

Ранее украинцам сообщили о переходе на новые счета за газ. Потребители могут получить бонус за оплату счета.

Напомним, ранее сообщалось о том, что у украинцев может возникнуть задолженность за газ. Украинцам объяснили, что нужно сделать, чтобы долг не начислялся.

Напомним, Главред писал, что в Украине бизнес платит больше за потребление электроэнергии в вечерние часы. Изменения вступили в силу в последний день июля 2025 года.

