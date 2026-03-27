Ключевые продукты украинцев выросли в цене: что известно о новом подорожании

За последнее время в Украине наблюдалось повышение цен на творог, а также и на молочные продукты.
Об этом Главреду сообщили в Институте аграрной экономики, комментируя вопрос о повышении цен в Украрне накануне Пасхи.
Среди молочных продуктов накануне Пасхи больше всего придется заплатить за:
- твердый сыр (0,5 кг) – 298 грн (539-650 грн за 1 кг);
- сливочное масло (0,5 кг) – 292 грн (110-120 грн за пачку 200 г);
- мягкий сыр (0,5 кг), который обойдется в 157,5 грн (300-330 грн за 1 кг).
При этом отмечается, что по сравнению с 2025 годом стоимость твёрдого сыра выросла на 3,7 %, мягкого сыра – на 31,3 %, сливочного масла – на 3,1 %.
Изменение цен на овощи
Кроме того, также уточняется, что цены на овощи в Украине в начале весны 2026 также выросли.
"По сравнению с прошлым годом овощи существенно подорожали. Если в 2025 году тепличные помидоры стоили до 78 грн за 0,5 кг (126–189 грн за кг), то этой весной их цена уже составляет 187–278 грн за кг. Огурцы также выросли в цене — сейчас они стоят 175–275 грн за кг, что примерно на 38,5% дороже, чем в прошлом году", - добавили в Институте аграрной экономики.
Ранее сообщалось, что в украинских супермаркетах подешевело сливочное масло. Пачка "Крестьянского" 72,5% (200 г) стоит в среднем 107,32 грн, тогда как в июле она стоила 115,87 грн.
Как говорилось ранее в сообщении, средневзвешенная цена молока в Украине составляет 17,20 грн/кг без НДС, что на 1,20 грн больше, чем раньше. Подорожание объясняют ростом спроса от производителей сыров и кондитерских изделий.
Об источнике: Институт аграрной экономики
Национальный научный центр "Институт аграрной экономики" — это ведущее государственное научное учреждение Украины, которое уже более века определяет стратегию развития сельского хозяйства страны.
Именно здесь разрабатываются проекты законов, программы реформирования АПК и стратегии продовольственной безопасности, которые затем рассматриваются Верховной Радой и Кабинетом министров.
Многие годы учреждение возглавляет академик Юрий Лупенко. Его прогнозы относительно развития агросектора считаются одними из самых авторитетных в Украине. Ученые центра (например, Александр Захарчук, Николай Пугачев) постоянно публикуют аналитику об экспортных возможностях Украины на рынках ЕС и Азии.
Сейчас институт активно работает над адаптацией к требованиям ЕС — подготовкой украинского фермерства к вступлению в Евросоюз и интеграцией в Общую сельскохозяйственную политику (CAP).
