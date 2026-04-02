Цены на 84% ниже, чем в прошлом году: в Украине стремительно дешевеет один овощ

Только за прошедшие выходные один из основных продуктов на рынке подешевел в среднем на 21%.

В Украине дешевеет капуста

Кратко:

В Украине снизились цены на белокочанную капусту

За выходные она подешевела в среднем на 21%

Капуста уже на 84% дешевле, чем в апреле 2025 года

В начале апреля в Украине снизились цены на белокочанную капусту. Основной причиной падения стоимости продукции является ухудшение ее качества из-за длительного хранения. Об этом сообщили аналитики EastFruit.

За прошедшие выходные стоимость капусты в хозяйствах снизилась в среднем на 21%. Сейчас капусту продают по 3-9 грн/кг ($0,07-0,20/кг), что значительно ниже показателей прошлого года.

"Участники рынка связывают дальнейшее снижение цен с стремительным ухудшением качества капусты в местных хозяйствах из-за длительного хранения. Спрос на эту продукцию также продолжает снижаться, что дополнительно давит на цены", - пояснили в EastFruit.

Аналитики отметили, что текущие цены на овощ на 84% ниже, чем в апреле 2025 года. Тогда капусту реализовывали по 35-42 грн/кг.

В то же время в EastFruit предполагают, что снижение цен может продолжаться, поскольку качество в хранилищах падает.

Как сообщал Главред, в Киеве растут цены на яйца и мясо. Яйца подорожали на 6,5-8% до 66-77 грн за десяток.

Также в Украине дешевеет картофель из-за роста предложения и большого количества некондиционной продукции. Сейчас цены составляют 5-11 грн/кг.

Кроме того, в апреле возможно повышение цен на продукты из-за подорожания топлива. Экономист Олег Пендзин пояснил, что это повлияет прежде всего на логистику, однако ее доля в стоимости невелика, поэтому существенного скачка цен не ожидается.

Об источнике: EastFruit EastFruit — это ведущая международная информационно-аналитическая платформа для бизнеса в сфере овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (английская, украинская, русская) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

