Союзники призвали Киев сдержать атаки на российскую нефть: в чем причина

Союзники попросили Украину реже наносить удары по российской нефти

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина получила от отдельных союзников предупреждение относительно возможного ограничения ударов по российскому нефтяному сектору на большие расстояния. По данным главы государства, такие обращения появились на фоне резкого роста мировых цен на энергоносители. Об этом он сказал во время разговора с журналистами в WhatsApp‑чате, сообщает Reuters.

"В последнее время, в связи с таким серьезным глобальным энергетическим кризисом, мы действительно получили сигналы от некоторых наших партнеров относительно того, как уменьшить наши меры в нефтяной и энергетической отраслях Российской Федерации", - сказал Зеленский.

По словам президента, Киев готов пойти на взаимные шаги, если Россия прекратит атаки по украинской энергетической инфраструктуре. Он также подтвердил готовность Украины к пасхальному перемирию, подчеркнув, что инициатива должна быть двусторонней.

Reuters со ссылкой на собственный источник отмечает, что американские чиновники передали Киеву соответствующие месседжи в рамках регулярных консультаций. В то же время собеседник агентства предположил, что первоначальные сигналы могли исходить из Москвы, которая пытается использовать энергетическую напряженность в мире для давления на партнеров Украины.

Вернувшись из визита на Ближний Восток, Зеленский также сообщил о новых договоренностях относительно поддержки украинской энергосистемы. По его словам, ряд стран региона согласился предоставить Украине дополнительные ресурсы для стабилизации энергетического сектора.

В частности, достигнуто соглашение о поставках дизельного топлива в течение года. Это топливо является критически важным как для работы Вооруженных сил Украины, так и для аграрного сектора, который остается ключевой опорой национальной экономики.

Удары по России - новости по теме

В ночь на 29 марта возник пожар в порту Усть-Луга Ленинградской области в результате удара беспилотников.

Как писал Главред, ранее беспилотники массово атаковали город Выборг Ленинградской области РФ. В результате атаки дронов на судостроительный завод поврежден патрульный ледокол проекта 23550. Также местные жители сообщали о пожаре на территории предприятия — загорелось сухогрузное судно. Кроме того, в Выборге вблизи базы ФСБ горело здание.

Напомним, что ранее Россию массово атаковали дроны. Под ударом оказались сразу девять районов Ростовской области, стратегические объекты Саратовской области и подступы к Москве.

Вас может заинтересовать:

О источнике: Reuters Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющее информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.



Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.

