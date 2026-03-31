Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Союзники призвали Киев сдержать атаки на российскую нефть: в чем причина

Дарья Пшеничник
31 марта 2026, 09:59
За даними главы государства, такие обращения появились на фоне резкого роста мировых цен на энергоносители.
Главное из новости:

  • Партнеры просят Украину снизить удары по нефти РФ
  • Киев готов к пасхальному перемирию
  • Ближний Восток предоставит Украине дизельное топливо

видео дня

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина получила от отдельных союзников предупреждение относительно возможного ограничения ударов по российскому нефтяному сектору на большие расстояния. По данным главы государства, такие обращения появились на фоне резкого роста мировых цен на энергоносители. Об этом он сказал во время разговора с журналистами в WhatsApp‑чате, сообщает Reuters.

"В последнее время, в связи с таким серьезным глобальным энергетическим кризисом, мы действительно получили сигналы от некоторых наших партнеров относительно того, как уменьшить наши меры в нефтяной и энергетической отраслях Российской Федерации", - сказал Зеленский.

По словам президента, Киев готов пойти на взаимные шаги, если Россия прекратит атаки по украинской энергетической инфраструктуре. Он также подтвердил готовность Украины к пасхальному перемирию, подчеркнув, что инициатива должна быть двусторонней.

Reuters со ссылкой на собственный источник отмечает, что американские чиновники передали Киеву соответствующие месседжи в рамках регулярных консультаций. В то же время собеседник агентства предположил, что первоначальные сигналы могли исходить из Москвы, которая пытается использовать энергетическую напряженность в мире для давления на партнеров Украины.

Вернувшись из визита на Ближний Восток, Зеленский также сообщил о новых договоренностях относительно поддержки украинской энергосистемы. По его словам, ряд стран региона согласился предоставить Украине дополнительные ресурсы для стабилизации энергетического сектора.

В частности, достигнуто соглашение о поставках дизельного топлива в течение года. Это топливо является критически важным как для работы Вооруженных сил Украины, так и для аграрного сектора, который остается ключевой опорой национальной экономики.

В ночь на 29 марта возник пожар в порту Усть-Луга Ленинградской области в результате удара беспилотников.

Как писал Главред, ранее беспилотники массово атаковали город Выборг Ленинградской области РФ. В результате атаки дронов на судостроительный завод поврежден патрульный ледокол проекта 23550. Также местные жители сообщали о пожаре на территории предприятия — загорелось сухогрузное судно. Кроме того, в Выборге вблизи базы ФСБ горело здание.

Напомним, что ранее Россию массово атаковали дроны. Под ударом оказались сразу девять районов Ростовской области, стратегические объекты Саратовской области и подступы к Москве.

О источнике: Reuters

Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющее информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине нефть Владимир Зеленский война России и Украины Удары вглубь РФ
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Реклама

Последние новости

Реклама
Реклама
Реклама
Новости Киева
Отключение отопления в КиевеПогода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшится
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийЕлена ЗеленскаяПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять