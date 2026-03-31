"Только один способ": Зеленский сказал, как Трамп хочет завершить войну в Украине

Виталий Кирсанов
31 марта 2026, 07:25
Недавние переговоры в Майами украинской делегации с представителями Трампа не привели к результатам, отметил Зеленский.
Зеленский сказал, как Трамп хочет завершить войну в Украине / коллаж: Главред, фото: Офис президента

Что сказал Владимир Зеленский:

  • Украина не является агрессором
  • Украина не должна "платить" за прекращение войны потерей своих территорий
  • США может усилить давление на Киев

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что команда Дональда Трампа рассматривает завершение войны с Россией через давление на украинскую сторону с требованием территориальных уступок. Об этом он сообщил в интервью Axios.

По словам главы государства, представители Трампа не видят иных способов остановить диктатора Владимира Путина, кроме как через вывод украинских войск из Донецкой области.

Зеленский подчеркнул, что такая позиция вызывает у него серьёзные опасения. Он отметил, что Украина не является агрессором и не должна "платить" за прекращение войны потерей своих территорий. По его мнению, подобные решения могут нести угрозу национальной безопасности.

"Я уверен, что президент Трамп и его команда хотят положить конец войне. Моя обеспокоенность заключается в том, что они видят только один способ сделать это. Они не видят другого способа остановить Путина, кроме вывода украинских войск с нашей территории. Но почему мы должны за это платить? Мы не агрессоры. Меня беспокоит то, что никто на самом деле не оценивает опасность такого решения для нашей безопасности", - сказал Зеленский.

Президент также сообщил, что недавние переговоры в Майами украинской делегации с представителями Трампа - Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером - не привели к результатам.

По его оценке, после завершения ближневосточного кризиса администрация США может усилить давление на Киев, добиваясь уступок ради окончания войны.

Кроме того, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке, Зеленский заявил, что Москва поддерживает Тегеран, передавая ему спутниковые данные о военных объектах США и делясь опытом применения беспилотников.

Мирный план США из 20 пунктов
Мирный план США из 20 пунктов / Инфографика: Главред

Мирные переговоры — последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, США могут согласиться предоставить Украине гарантии безопасности только в том случае, если Киев пойдет на уступки и передаст России всю территорию Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Reuters.

В то же время госсекретарь США Марко Рубио опроверг эту информацию, заявив, что утверждение о привязке гарантий безопасности к выходу Украины из Донбасса не соответствует действительности.

Переговоры между украинской и американской сторонами о завершении войны были содержательными, однако пока не дали конкретных результатов. Как отметил спикер МИД Георгий Тихий, главным препятствием для прогресса остается Россия.

Об источнике: Axios

Axios – американский новостной сайт. Основан в 2016 году, начал работу в 2017-м. Ресурс запустили бывшие журналисты Politico Джим Вандехеем, Майк Аллен и Рой Шварц.

Большинство статей – короче 300 слов и содержат маркированные списки. Также сайт выпускает периодические информационные бюллетени, пишет Википедия.

