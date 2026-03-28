Скандал между Украиной и США получил продолжение: новые детали мирных переговоров

Зеленский отреагировал на заявления Рубио, разъяснив свою позицию по поводу гарантий безопасности от США и требований о выводе войск с Донбасса.

Мирные переговоры — Россия выдвинула ультиматум Украине: чего хочет Кремль

О чем идет речь в материале:

Как Зеленский ответил на обвинения Рубио

Как прозвучало предложение Кремля

О чем удалось договориться со странами Персидского залива и будут ли украинцы участвовать в боевых действиях на Ближнем Востоке

28 марта президент Украины Владимир Зеленский, находясь с визитом на Ближнем Востоке, провел встречу с украинскими и международными журналистами, в ходе которой обозначил ключевые вызовы для Украины на фоне новой глобальной эскалации. Главной темой стали риски, связанные с войной США против Ирана, в частности возможное перенаправление западной военной помощи из Украины на Ближний Восток, однако, по словам президента, на данный момент таких сигналов от партнеров нет.

Зеленский подчеркнул, что Украина внимательно следит за развитием ситуации в регионе, в частности за объемами использования американского вооружения и взаимодействием Ирана с Россией, ведь это напрямую влияет как на ход войны против Украины, так и на глобальный баланс сил.

Главред собрал основные заявления президента Украины.

Зеленский ответил на обвинения Рубио

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявления госсекретаря США Марко Рубио о якобы неправдивости его слов относительно требований Вашингтона вывести украинские войска из Донбасса в обмен на гарантии безопасности.

"Знаете, как говорится, большая часть айсберга не видна. Так вот, поверьте, я показал меньшую часть. Я говорю абсолютно откровенно", — отметил глава государства, передает Укринформ.

Глава государства подчеркнул, что Россия выдвигает жесткое требование о полном выводе украинских сил из Луганской и Донецкой областей в качестве условия прекращения войны. В то же время США настаивают на том, что гарантии безопасности могут быть предоставлены только после завершения боевых действий.

"К этому можно относиться по-разному. Но все сигналы, которые поступали на протяжении всего переговорного процесса, свидетельствуют о том, что мы сможем получить гарантии безопасности от США не до прекращения огня, не до завершения войны, а после того, как наши войска выйдут из Донбасса, что является условием завершения войны. Это звучит абсолютно прямо: мы сможем получить гарантии непосредственно от Соединенных Штатов Америки не до прекращения огня, не до окончания войны. А после того, как наши войска выйдут из Донбасса, что является условием окончания войны. Именно в таком формате мы сможем получить гарантии безопасности от Соединенных Штатов Америки", – указал он.

Зеленский напомнил, что Украина стремилась подписать гарантии безопасности еще до завершения войны, и этот вопрос обсуждался как публично, так и на переговорах с американской стороной.

По его словам, соответствующие договоренности были почти согласованы, однако в США настояли, что их подписание возможно только после окончания войны. Он также отметил, что механизм реализации таких гарантий предусматривает решение Конгресса, которое может быть принято уже после завершения боевых действий, хотя ключевым является сам факт их предоставления, а не момент вступления в силу.

"Гарантии нам даются именно после того, как мы выйдем из Донбасса, и это условие на сегодня", — резюмирует он.

Зеленский выдвинул предложение Кремлю

Также Владимир Зеленский заявил, что Украина может прекратить наносить удары по энергообъектам страны-агрессора России только в том случае, если Кремль согласится на аналогичный шаг. Он отметил, что атака ВСУ на нефтяной терминал "Усть-Луга" в Ленинградской области стала ответом на действия российской стороны против украинской энергетики.

"Мы ответили на удар по нашей энергетике, мы ответили сильным ударом, уменьшили возможности Усть-Луги (нефтяного терминала РФ в Балтийском море, — ред.). Мы их уменьшили где-то, доклад был – 40% их возможностей осталось в этом объекте после нескольких соответствующих оперативных действий", – указал он.

Кроме того, Зеленский отметил, что Украина неоднократно предлагала прекращение огня и продолжает это делать, в частности во время контактов с партнерами после очередных атак. По его мнению, переход к дипломатическому урегулированию выгоден для всех сторон, однако для этого Россия должна прекратить удары по энергетической инфраструктуре Украины.

Чем будет в Украине дефицит топлива

Президент Владимир Зеленский сообщил, что во время поездки на Ближний Восток удалось договориться о поставках дизельного топлива для Украины как минимум на год. По его словам, перед визитом были определены две ключевые задачи, и обе удалось реализовать.

"Мне нужно было договориться, дальше это уже вопрос НАК "Нафтогаза", что в случае дефицита и серьезных проблем в мире, как обеспечить, например, страну дизельным топливом. Я вчера договорился о дизельном топливе как минимум на год. Вот. И дальше это вопрос уже нашей компании и местных компаний", — сказал президент.

Он также отметил, что в начале запасы топлива в стране фактически отсутствовали. Это объясняется ударами России с первых дней войны, а также особенностями долгосрочных контрактов, заключенных украинскими компаниями, частным сектором и "Укрнафтой". Фактически запасы были заложены именно в контрактах, однако в кризисных условиях это может как помогать, так и создавать задержки, поэтому возникла потребность в стабильных долгосрочных договоренностях с энергетическими партнерами.

Зеленский подчеркнул, что на данный момент Силы обороны Украины полностью обеспечены топливом. Приоритет в поставках отдается армии, и государство четко понимает необходимые объемы. В целом ежемесячное потребление дизеля и бензина составляет около 700 тысяч тонн, что соответствует примерно 7,2–7,4 миллиона тонн в год, и эти потребности Украина способна покрывать.

О чем удалось договориться со странами Персидского залива

Президент Владимир Зеленский сообщил, что во время визита в страны Персидского залива Украина заключает десятилетние соглашения с арабскими государствами Ближнего Востока о совместном производстве вооружения.

Глава государства пояснил, что сотрудничество со странами региона охватывает несколько направлений и должно быть взаимовыгодным, а не ограничиваться лишь получением помощи. Среди ключевых сфер — оборонная отрасль, где речь идет о совместном производстве, обмене опытом и ресурсами, в частности теми, которых не хватает одной из сторон.

Еще одним важным направлением является долгосрочное энергетическое партнерство, поскольку Украина сталкивается с дефицитом ресурсов и нуждается в стабильных договоренностях со странами, обладающими соответствующими возможностями.

"Мы говорим о десятилетнем сотрудничестве. Мы уже подписали с Саудовской Аравией соответствующее соглашение. Мы только что подписали с Катаром соответствующее соглашение также на 10 лет. Мы подпишем с Эмиратами также на 10 лет. Это произойдет в течение нескольких дней. Мы вчера об этом договорились с президентом, у нас остались люди, которые с обеих сторон уже работают над юридической составляющей", — сообщил Зеленский.

Также Зеленский отметил, что стороны обсуждают развитие глобального экспорта. В рамках десятилетних соглашений предусматривается совместное производство и строительство новых предприятий, что должно способствовать укреплению экономического сотрудничества.

Будут ли украинцы участвовать в боевых действиях на Ближнем Востоке

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинские военные не будут вовлечены в боевые действия на Ближнем Востоке, зато Украина будет оказывать помощь в виде экспертной поддержки.

"Что касается наших военных, мы сегодня не обсуждаем, что они будут участвовать в другой войне. Нам хватает своей войны. Что касается нашей экспертизы, как защищаться, то это другой вопрос", — рассказал Зеленский.

Он уточнил, что сотрудничество со странами региона будет охватывать такие направления, как аналитика, обучение, совместное производство и инвестиции. Основная роль украинских специалистов будет заключаться в обмене опытом по защите стратегических объектов, в частности инфраструктуры и энергетики.

По словам президента, Украина уже получает благодарность за свой опыт и фактически изменила геополитический баланс в этом направлении, поскольку имеет уникальные наработки, в частности в противодействии иранским ударным дронам. Именно эти знания украинская сторона передает партнерам.

"Безусловно, у них есть системы из разных стран, антибаллистические системы и т. д. Но бороться с массовыми атаками "Шахедов" никто не может", — резюмирует глава государства.

Зеленский также отметил, что страны Ближнего Востока пока не имеют столь интегрированной системы противовоздушной обороны, как в Украине, которая способна эффективно отражать массированные атаки различными средствами. Кроме того, Украина обладает мощными возможностями в сфере радиоэлектронной борьбы.

"Такого нет. И сегодня мы показываем эту демонстрацию — какими должны быть решения. Далее — как должна защищаться инфраструктура от различных ударов, различного характера… Мы формируем долгосрочное сотрудничество в этом", — сообщил Зеленский.

Передают ли США оружие, которое было предназначено для Украины, на Ближний Восток

Владимир Зеленский сообщил, что на данный момент со стороны США не поступало сигналов о перенаправлении вооружения, предназначенного для Украины, на Ближний Восток.

"Что касается перенаправления оружия, ничего подобного не происходило. Я не могу вам сказать, как будет дальше. Я думаю, что это зависит от многих факторов. В частности, продолжительность войны, полагаю, будет решающим фактором в этом вопросе. Надеюсь, что таких шагов не будет", — сказал он.

Он отметил, что украинская сторона хорошо понимает масштабы применения американского оружия в противостоянии с Ираном, а также осведомлена о возможностях самого Ирана и его потребностях в сотрудничестве с Россией.

По словам президента, эти факторы могут повлиять на развитие ситуации как в Украине, так и на Ближнем Востоке, однако пока нет признаков того, что военная помощь Украине будет переориентирована.

Как Россия помогает Ирану – чем опасно снятие санкций с РФ

Кроме того, Зеленский заявил, что Россия проводит спутниковую разведку военных и энергетических объектов США и стран Ближнего Востока, что может свидетельствовать о подготовке к потенциальным атакам.

"На агрессора нужно давить. Снятие санкций – это точно не давление. Получается, честно говоря, странно: снимаются санкции, а агрессор передает информацию, чтобы бить по объектам, и туда входят также страны, которые говорят о снятии санкций или их снимают. Пусть люди сами делают выводы", – сказал он.

Зеленский отметил, что ежедневно получает данные от украинской разведки. В частности, он поделился информацией из утреннего доклада о деятельности российских спутников. Президент заметил, что спутники РФ осуществили съемки военных объектов США в регионе Ближнего Востока в интересах России.

В частности, 24 марта была зафиксирована съемка совместной американо-британской базы Диего-Гарсия на острове Чагос в Индийском океане, причем предварительно такие действия происходили еще 19 января. Также российские спутники фиксировали международный аэропорт Кувейта и часть нефтяного месторождения Большой Бурган.

25 марта под наблюдение попала авиабаза Принц Султан в Саудовской Аравии, которую, по данным, уже снимали 20 и 23 марта. На следующий день, 26 марта, были зафиксированы съемки нефтегазового месторождения Шайбах в Саудовской Аравии, авиабазы Инджирлик в Турции, авиабазы Аль-Удейд в Катаре, а также отдельных объектов в районе Хайфы, хотя детали относительно последнего остаются неточными.

Президент подчеркнул, что в этом списке нет украинских объектов, и обратил внимание на то, что Россия, несмотря на санкции, продолжает получать ресурсы и передавать данные, которые могут использоваться для атак на объекты США и их союзников.

Он также отметил, что подобные спутниковые съемки обычно осуществляются с целью подготовки к возможным ударам.

"Когда в Украине идет съемка объектов, мы знаем, что их нужно прикрывать, потому что прорабатывается операция по уничтожению этих объектов — энерго- и водоснабжения, военных объектов и т. д. Все знают, для чего идет съемка, для чего идет повторная съемка. Все знают, для чего нужна третья съемка, все знают, что точно будет нанесен удар. Если русские это делают, как можно снимать санкции?", — сказал он.

О личности: Марко Рубио Марко Антонио Рубио – американский политик, член Республиканской партии. С 2011 года – сенатор США от штата Флорида и фаворит Движения чаепития. В 2012 году вошел в Топ-100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time, пишет Википедия. Рубио был избран в Сенат в 2010 году и занял позицию "ястреба" в области внешней политики, выражая жесткую позицию в отношении Китая, Ирана, Венесуэлы и Кубы. Недавно Рубио повторил позицию Трампа относительно войны России и Украины и заявил, что "конфликт зашел в тупик" и его нужно решать. "Несмотря на жесткие высказывания о России в прошлом, Рубио, скорее всего, согласится с ожидаемыми планами Трампа оказывать давление на Украину, чтобы она нашла способ достичь урегулирования с Россией и осталась вне НАТО", — пишет издание The New York Times.

