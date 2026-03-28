Зеленский резко ответил на обвинения Рубио во лжи – что он сказал

Главное:
- Зеленский отреагировал на обвинения Рубио во лжи
- Президент отметил, что Россия требует вывода войск из Донбасса
- Он также добавил, что никогда не говорил, что США на него давят
Президент Владимир Зеленский отреагировал на заявление госсекретаря США Марко Рубио, в котором тот обвинил украинского лидера в "лжи".
В ответ на вопрос корреспондента УНИАН во время общения с журналистами президент подчеркнул, что никому не лгал.
"Я сказал… Как говорится, большая часть айсберга не видна. Так что, поверьте, я сказал меньшую часть. Я говорю абсолютно откровенно, можно формулировать по-разному", — подчеркнул он.
По его словам, страна-агрессор Россия требует вывода войск из Донбасса, а США рассматривают формат гарантий только после выполнения этого условия.
"Мы хотели бы получить их до окончания войны, но нам сказали — нет. Я сказал, что это не сработает…", — добавил Зеленский.
Глава государства также подчеркнул, что никогда не говорил, что США на него давят.
"Я никогда не говорил, что американцы на нас давят. Мы и так понимаем, что происходит… Я никому не лгал. Все видят, кто в этой ситуации агрессор и кто на кого давит. Это не обязательно озвучивать вслух", — подытожил президент Украины.
Зеленский отреагировал на обвинения Рубио.
Почему Рубио обвинил Зеленского во лжи
Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявлял, что заявление Зеленского о том, что якобы США связывают гарантии безопасности с выходом Украины из Донбасса, — неправда.
"Это ложь. Я видел, что он это сказал. Жаль, что он так сказал, потому что он знает, что это неправда и ему так не говорили. Ему сказали очевидное: гарантии безопасности не вступят в силу, пока не закончится война, иначе вы ввязываетесь в войну. Но это не связано с отступлением с территории. Не знаю, почему он так говорит. Это просто неправда", — сказал госсекретарь США.
Гарантии безопасности - последние новости
Как сообщал Главред, заместитель главы Офиса президента Сергей Кислица говорил, что будущее соглашение Украины с США по безопасности должно содержать четкое определение "гарантии" в обеих языковых версиях и пройти процедуру ратификации в Конгрессе.
Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что украинцы ожидают четких и действенных гарантий безопасности, ведь предыдущие международные договоренности не защитили страну от российской агрессии.
В то же время глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига заявлял, что США готовы ратифицировать гарантии безопасности для Украины в Конгрессе. Речь идет именно о юридически обязательных гарантиях.
Читайте также:
- Будут ли США давить на Украину для завершения войны — Рубио ответил
- Военная помощь США Украине под угрозой: Рубио сделал тревожное заявление
- "Когда у вас закончится терпение?": Рубио и Каллас поссорились из-за Украины
О личности: Марко Рубио
Марко Антонио Рубио — американский политик, член Республиканской партии. С 2011 года — сенатор США от штата Флорида и фаворит Движения чаепития.
В 2012 году вошел в Топ-100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time, пишет Википедия.
Рубио был избран в Сенат в 2010 году и занял позицию "ястреба" в области внешней политики, выражая жесткую позицию в отношении Китая, Ирана, Венесуэлы и Кубы.
Недавно Рубио повторил позицию Трампа относительно войны России и Украины и заявил, что "конфликт зашел в тупик" и его нужно решать.
"Несмотря на жесткие высказывания о России в прошлом, Рубио, скорее всего, согласится с ожидаемыми планами Трампа оказывать давление на Украину, чтобы она нашла способ достичь урегулирования с Россией и осталась вне НАТО", — пишет издание The New York Times.
