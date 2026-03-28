Зеленский резко ответил на обвинения Рубио во лжи – что он сказал

Зеленский подчеркнул, что "большая часть айсберга остается невидимой".

Зеленский ответил Рубио

Зеленский отреагировал на обвинения Рубио во лжи

Президент отметил, что Россия требует вывода войск из Донбасса

Он также добавил, что никогда не говорил, что США на него давят

Президент Владимир Зеленский отреагировал на заявление госсекретаря США Марко Рубио, в котором тот обвинил украинского лидера в "лжи".

В ответ на вопрос корреспондента УНИАН во время общения с журналистами президент подчеркнул, что никому не лгал.

"Я сказал… Как говорится, большая часть айсберга не видна. Так что, поверьте, я сказал меньшую часть. Я говорю абсолютно откровенно, можно формулировать по-разному", — подчеркнул он.

По его словам, страна-агрессор Россия требует вывода войск из Донбасса, а США рассматривают формат гарантий только после выполнения этого условия.

"Мы хотели бы получить их до окончания войны, но нам сказали — нет. Я сказал, что это не сработает…", — добавил Зеленский.

Глава государства также подчеркнул, что никогда не говорил, что США на него давят.

"Я никогда не говорил, что американцы на нас давят. Мы и так понимаем, что происходит… Я никому не лгал. Все видят, кто в этой ситуации агрессор и кто на кого давит. Это не обязательно озвучивать вслух", — подытожил президент Украины.

Почему Рубио обвинил Зеленского во лжи

Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявлял, что заявление Зеленского о том, что якобы США связывают гарантии безопасности с выходом Украины из Донбасса, — неправда.

"Это ложь. Я видел, что он это сказал. Жаль, что он так сказал, потому что он знает, что это неправда и ему так не говорили. Ему сказали очевидное: гарантии безопасности не вступят в силу, пока не закончится война, иначе вы ввязываетесь в войну. Но это не связано с отступлением с территории. Не знаю, почему он так говорит. Это просто неправда", — сказал госсекретарь США.

Как сообщал Главред, заместитель главы Офиса президента Сергей Кислица говорил, что будущее соглашение Украины с США по безопасности должно содержать четкое определение "гарантии" в обеих языковых версиях и пройти процедуру ратификации в Конгрессе.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что украинцы ожидают четких и действенных гарантий безопасности, ведь предыдущие международные договоренности не защитили страну от российской агрессии.

В то же время глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига заявлял, что США готовы ратифицировать гарантии безопасности для Украины в Конгрессе. Речь идет именно о юридически обязательных гарантиях.

О личности: Марко Рубио Марко Антонио Рубио — американский политик, член Республиканской партии. С 2011 года — сенатор США от штата Флорида и фаворит Движения чаепития. В 2012 году вошел в Топ-100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time, пишет Википедия. Рубио был избран в Сенат в 2010 году и занял позицию "ястреба" в области внешней политики, выражая жесткую позицию в отношении Китая, Ирана, Венесуэлы и Кубы. Недавно Рубио повторил позицию Трампа относительно войны России и Украины и заявил, что "конфликт зашел в тупик" и его нужно решать. "Несмотря на жесткие высказывания о России в прошлом, Рубио, скорее всего, согласится с ожидаемыми планами Трампа оказывать давление на Украину, чтобы она нашла способ достичь урегулирования с Россией и осталась вне НАТО", — пишет издание The New York Times.

