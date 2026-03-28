Читать на украинском
Окончание отопительного сезона в Украине: в ДТЭК назвали сроки

Мария Николишин
28 марта 2026, 18:08
В разных уголках Украины отопительный сезон может длиться по-разному.
Когда заканчивается отопительный сезон / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

  • Отопительный сезон в Украине заканчивается в конце марта
  • Реальное решение о прекращении теплоснабжения принимают местные общины
  • Поэтому дата отключения тепла может быть разной по областям

Традиционно отопительный сезон в Украине заканчивается в конце марта. Однако дата отключения тепла не одинакова для всех регионов. Об этом сообщили в ДТЭК.

Отмечается, что на государственном уровне документально закреплен период отопительного сезона с 1 ноября по 31 марта. Это стандартные временные рамки, на которые ориентируются отраслевые нормативы.

видео дня

Однако окончание этого периода не означает автоматического отключения батарей в каждом доме страны именно в последний день марта.

"Реальное решение о прекращении теплоснабжения принимают местные общины самостоятельно. Главным критерием для них является не календарная дата, а фактические погодные условия", — говорится в сообщении.

В ДТЭК добавляют, что отопление начинают постепенно отключать только тогда, когда среднесуточная температура воздуха стабильно держится на уровне, позволяющем обойтись без дополнительного обогрева помещений.

Отопительный сезон в разных областях Украины

Кроме того, отмечается, что в разных уголках Украины отопительный сезон может длиться по-разному. Это зависит от климатических особенностей региона и текущей ситуации в каждой конкретной общине.

В ДТЭК подчеркивают, что если в регион возвращается холод, подачу тепла могут возобновить или продлить.

"Отключение отопления в разное время для разных городов — это нормальная практика, которая позволяет сбалансировать энергопотребление и комфорт жителей", — подытожили в ведомстве.

Коммунальные услуги — последние новости

Как сообщал Главред, Верховная Рада Украины приняла закон, освобождающий владельцев поврежденного или разрушенного жилья от оплаты услуг по управлению многоквартирным домом.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко говорила, что в Украине проведут перерасчет коммунальных платежей. Если граждане из-за российских обстрелов оставались без света, воды или отопления, то переплачивать за эти услуги не нужно.

Эксперт по энергетике Юрий Корольчук заявлял, что из-за сложной ситуации в энергосистеме и повреждений энергетической инфраструктуры в Украине уже в этом году могут вырасти тарифы на электроэнергию для населения.

Об источнике: ДТЭК

ДТЭК (ранее — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины.

Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

