Моют волосы иначе: японский ритуал стал новым домашним трендом

Японский ритуал ухода за кожей головы стал доступен дома. Простая процедура помогает укрепить волосы, вернуть блеск и улучшить их состояние без салона.

японский ритуал ухода за кожей стал новым домашним трендом / Коллаж Главред, фото: Unsplash, Pinterest, Rozetka

Вы узнаете:

Почему обычное мытье может портить волосы

Как простой массаж меняет состояние кожи головы

Что делает волосы мягкими и послушными

Японский ритуал ухода за кожей головы, который раньше считался исключительно салонной процедурой, постепенно становится популярным и в домашних условиях. Его главной идеей является начинание заботы о волосах с кожи головы, обеспечивая глубокое очищение, питание и восстановление.

Метод сочетает несколько этапов: удаление загрязнений, мягкое мытье, массаж и нанесение питательных средств. Такой комплексный подход помогает не только улучшить внешний вид волос, но и укрепить их структуру. Об этом пишет Kobieta.

Что такое японское спа для головы

Спа-процедура направлена на очищение кожи головы от излишков кожного сала и остатков косметики. После этого кожа получает питание, а волосы становятся более мягкими и послушными.

Ключевую роль играет массаж. Человек должен делать круговые движения кончиками пальцев, чтобы стимулировать кровообращение.

Подобная процедура улучшает питание волосяных фолликулов и способствуют их укреплению. Это напрямую влияет на густоту и общее состояние волос.

Как повторить процедуру дома

Домашний вариант требует немного больше времени, но остается доступным. Начать рекомендуется с создания расслабляющей атмосферы. Для этого понадобится приглушенный свет, спокойная музыка и приятные ароматы.

На первом этапе нужно нанести мягкий скраб на влажные волосы для кожи головы и массиривать несколько минут. Затем следует очищение шампунем с легким массажем. После этого на волосы наносят маску и оставляют на 15–20 минут, а в завершение смывают теплой водой.

Об источнике: Kobieta Interia

