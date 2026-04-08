Уничтожить: Тарас Тополя угрожает журналистке за опубликованное интервью

Алена Кюпели
8 апреля 2026, 10:42
Украинская журналистка пожаловалась на бывшего мужа Тараса Тополи.
Тополя угрожает журналистке
Украинская журналистка Маричка Довбенко пожаловалась на украинского певца и бывшего мужа Елены Тополи - Тараса Тополю.

По словам журналистки, команда певца в ультимативной форме требует удалить 10 кусков записанного на видео интервью.

Журналиста Маричка Довбенко сообщила об угрозах
"Команда артиста пытается заблокировать мое интервью на YouTube. Я получила сообщение от YouTube о подаче жалобы на это видео за нарушение конфиденциальности. Команда артиста также пригрозила заблокировать мой канал, подать в суд и уничтожить мою программу и мое имя", - написала журналистка на своей странице в Instagram.

Маричка Довбенко жалуется на Тараса Тополю
По словам Довбенко, угрозы были высказаны в ее сторону в ультимативной форме, чтобы заставить удалить части из интервью или все видео. "Как независимая журналистка, я отказалась это делать, поскольку все, сказанное гостем во время записи, было в здравом уме и добровольно. Все угрозы в мою сторону зафиксированы. Если это не остановится, они будут считаться препятствием для моей журналистской деятельности и будут опубликованы", - добавляет она.

Маричка Довбенко жалуется на Тараса Тополю
Маричка Довбенко об угрозах Тараса Тополи
Главред обратился за комментариями к журналистке, но ответа пока не получил.

Напомним, Главред писал о том, что правительство Великобритании запретило Канье Уэсту въезд в Англию из-за его прошлых антисемитских высказываний, что привело к отмене фестиваля Wireless Festival.

Ранее также голливудская звезда Анджелина Джоли, которая продолжает пугать поклонников болезненным внешним видом, высказалась по поводу дебатов о свободе слова, развернувшихся в Соединенных Штатах.

О персоне: Тарас Тополя

Тарас Тополя - украинский певец, солист и лидер поп-рок-группы Антитіла, с которой выпустил 7 альбомов, сообщает Википедия. В февраля 2022 года записался в ТРО, служил в ВСУ в качестве парамедика на протяжении 7 месяцев.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

