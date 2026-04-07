"Должны быть осторожны": Анджелина Джоли планирует навсегда покинуть США

Кратко:
- Что сказала Анджелина Джоли
- Почему она хочет покинуть США
Голливудская звезда Анджелина Джоли, которая продолжает пугать поклонников болезненным внешним видом, высказалась по поводу дебатов о свободе слова, развернувшихся в Соединенных Штатах.
На кинофестивале в Испании в минувшие выходные актрисе, обладательнице премии "Оскар", задали вопрос: "Чего вы боитесь как артистка и как американка?"
"Это очень сложный вопрос", — ответила Джоли, как сообщает The Guardian.
"Я люблю свою страну, но сейчас я не узнаю свою страну", — сказала Джоли. "Я всегда жила в международном контексте, моя семья — международная, мои друзья — моя жизнь".
Она продолжила: "Мое мировоззрение — равноправное, единое и международное. Все, что где бы то ни было разделяет или ограничивает личное самовыражение и свободу кого бы то ни было, я думаю, очень опасно".
"Сейчас такие серьезные времена, что мы должны быть осторожны и не говорить легкомысленно", — сказала Джоли. "Мы живем вместе в очень, очень тяжелые времена".
Ее заявления прозвучали вскоре после того, как вечернее шоу Джимми Киммела было "на неопределенный срок" снято с эфира телеканалом ABC на фоне скандала, связанного с его недавними комментариями по поводу реакции на смерть Чарли Кирка.
Джоли присутствовала на фестивале на премьере своего нового фильма "Кутюр".
Сообщается, что Анджелина Джоли полна решимости покинуть Лос-Анджелес и даже Соединенные Штаты. По данным американских новостных изданий о знаменитостях, она выставляет на продажу свое большое поместье в Лос-Фелисе, приобретенное в 2017 году и оцениваемое примерно в 25 миллионов долларов.
Актриса никогда не скрывала, что не хотела жить в Лос-Анджелесе долгое время и что переехала туда только из-за обстоятельств развода и опеки над шестью детьми от Брэда Питта. Теперь, когда бракоразводный процесс завершен в 2024 году, эти ограничения снимаются, наконец-то давая ей возможность представить себе будущее в другом месте.
О персоне: Анджелина Джоли
Анджелина Джоли - американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссёр, сценаристка, продюсер, фотомодель, посол доброй воли ООН.
По данным Википедии, актриса является обладательница премии "Оскар", трех премий "Золотой глобус" (первая актриса в истории, три года подряд выигравшая награду) и двух "Премий Гильдии киноактеров США".
