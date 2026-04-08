Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Канье Уэсту запретили въезд в Великобританию

Алена Кюпели
8 апреля 2026, 04:00
Скандальный рэппер не сможет больше поехать в Англию.
Канье Уэст признался в аутизме
Канье Уэст ранее признался в аутизме / Коллаж Главред, скриншот YouTube

Кратко:

  • Почему не пустили Уэста
  • Как объяснили причину

Правительство Великобритании запретило Канье Уэсту въезд в Англию из-за его прошлых антисемитских высказываний, что привело к отмене фестиваля Wireless Festival.

Как пишет Page Six, организаторы фестиваля во вторник заявили: "Министерство внутренних дел отозвало электронное разрешение на въезд (ЭВВ) для Йе, запретив ему въезд в Соединенное Королевство. В результате фестиваль Wireless Festival отменяется, и всем владельцам билетов будут возвращены деньги".

видео дня

"Антисемитизм во всех его формах отвратителен, и мы признаем реальное и личное влияние этих проблем", — говорится в заявлении, направленном BBC.

Организаторы добавили: "Как сказал сегодня Йе, он признает, что одних слов недостаточно, и, несмотря на это, все еще надеется получить возможность начать диалог с еврейской общиной Великобритании".

Канье Уэст
Канье Уэст / ua.depositphotos.com

Министерство внутренних дел сообщило BBC во вторник, что отклонило заявку Уэста на въезд в Великобританию, которая была подана посредством электронного разрешения на въезд (ЭВВ).

Решение было принято "на том основании, что присутствие Уэста не пойдёт на пользу обществу", — сообщило издание.

Прошлое антисемитское поведение Уэста усилило давление с целью запретить ему выступать в качестве хедлайнера на фестивале Wireless, который должен был состояться 10-12 июля в Финсбери-парке.

Канье Уэст
Канье Уэст угодил в скандал / ua.depositphotos.com

Спонсоры Wireless, компании Pepsi, Rockstar Energy и Diageo, отказались от участия в фестивале — премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что считает "глубоко обеспокоенным" тот факт, что Уэст был приглашен на мероприятие.

Перед отменой фестиваля организатор Мелвин Бенн в понедельник опубликовал заявление в поддержку решения компании пригласить 48-летнего рэпера.

Вас также может заинтересовать:

Кто такой Канье Уэст?

Канье Уэст - американский рэпер, музыкальный продюсер, автор песен, звукорежиссер и дизайнер. Обладатель 24 премий "Грэмми", создатель бренда одежды Yeezy. Известен своими скандальными и проитиворечивыми высказываниями в публичном пространстве и социальных сетях.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Канье Уэст новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
02:06Украина
01:01Украина
21:12Спорт
Популярное

Ещё
Последние новости

05:51

05:11

04:00

03:56

03:52

03:22

03:05

02:06

02:01

01:16

01:01

00:46

00:14

00:06

07 апреля, вторник
23:54

23:12

23:09

23:05

22:37

22:14

21:56

21:51

21:36

21:25

21:12

20:54

20:48

20:12

20:09

20:02

19:58

19:33

19:29

19:05

18:53

18:50

18:37

18:36

18:35

18:35

18:02

17:53

17:50

17:45

17:44

17:32

17:30

17:14

17:08

16:31

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Пасха 2026
Почему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паски
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЛьвоваНовости ЧеркассыНовости ДнепраНовости РовноНовости ТернополяНовости ЗапорожьяНовости Житомира
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять