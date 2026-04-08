Канье Уэсту запретили въезд в Великобританию

Скандальный рэппер не сможет больше поехать в Англию.

Канье Уэст ранее признался в аутизме

Правительство Великобритании запретило Канье Уэсту въезд в Англию из-за его прошлых антисемитских высказываний, что привело к отмене фестиваля Wireless Festival.

Как пишет Page Six, организаторы фестиваля во вторник заявили: "Министерство внутренних дел отозвало электронное разрешение на въезд (ЭВВ) для Йе, запретив ему въезд в Соединенное Королевство. В результате фестиваль Wireless Festival отменяется, и всем владельцам билетов будут возвращены деньги".

"Антисемитизм во всех его формах отвратителен, и мы признаем реальное и личное влияние этих проблем", — говорится в заявлении, направленном BBC.

Организаторы добавили: "Как сказал сегодня Йе, он признает, что одних слов недостаточно, и, несмотря на это, все еще надеется получить возможность начать диалог с еврейской общиной Великобритании".

Министерство внутренних дел сообщило BBC во вторник, что отклонило заявку Уэста на въезд в Великобританию, которая была подана посредством электронного разрешения на въезд (ЭВВ).

Решение было принято "на том основании, что присутствие Уэста не пойдёт на пользу обществу", — сообщило издание.

Прошлое антисемитское поведение Уэста усилило давление с целью запретить ему выступать в качестве хедлайнера на фестивале Wireless, который должен был состояться 10-12 июля в Финсбери-парке.

Спонсоры Wireless, компании Pepsi, Rockstar Energy и Diageo, отказались от участия в фестивале — премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что считает "глубоко обеспокоенным" тот факт, что Уэст был приглашен на мероприятие.

Перед отменой фестиваля организатор Мелвин Бенн в понедельник опубликовал заявление в поддержку решения компании пригласить 48-летнего рэпера.

Кто такой Канье Уэст? Канье Уэст - американский рэпер, музыкальный продюсер, автор песен, звукорежиссер и дизайнер. Обладатель 24 премий "Грэмми", создатель бренда одежды Yeezy. Известен своими скандальными и проитиворечивыми высказываниями в публичном пространстве и социальных сетях.

