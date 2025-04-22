Канье Уэст ошарашил заявлением об интиме с родственником

Кратко:
- Какое скандальное заявление сделал Канье Уэст
- Как это касается его двоюродного брата
Американский рэппер Канье Уэст, который недавно попал в скандал из-за своего появления на церемонии вручения Грэмми с голой женой, оскандалься новым заявлением.
Рэппер утверждает, что у него были кровосмесительные отношения со своим двоюродным братом, когда они были детьми, пишет Page Six.
47-летний рэпер сделал признание в понедельник на канале X, выпустив фрагмент музыкального клипа на новую песню под названием "Cousins".
"Эта песня называется COUSINS о моем кузене, который сидит в тюрьме пожизненно за убийство беременной женщины через несколько лет после того, как я сказал ему, что мы больше не будем "смотреть порнографические журналы вместе", — сказал он своим подписчикам.
"Возможно, это моя вина, что я показал ему те грязные журналы, когда ему было 6 лет, а затем мы разыграли то, что увидели", - добавил он.
По словам Уэста, он нашел "грязные журналы" в шкафу своей покойной матери, Донды Уэст, которую он недавно назвал лесбиянкой.
"Меня зовут Йе, и я делал непристойные действия (неценз, - авт.) у своих кузенов, пока мне не исполнилось 14", — завершил он свое сообщение, добавив: "Твит отправлен".
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Главред писал ранее о том, что рэппер Jay Z посетил премьеру мультфильма Mufasa вместе со своей семьей. Его жена Бейонсе, ее мать Тина Ноулз и их дочь Блю Айви стояли рядом с рэппером, когда они шли по красной дорожке. Он был одет в простой темно-коричневый костюм с белой рубашкой на пуговицах и черным галстуком.
Ранее также Бейонсе расплакалась, когда ее старшая дочь Блу озвучивала популярный фильм "Муфаса".
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