"Приседать и приседать": Ефросинина повторила голый образ жены Канье Уэста

В сети затроллили Машу Ефросинину за неудачную пародию на жену Канье Уэста.

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Маша Ефросинина сравнила себя с Бьянкой Цензори/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/mashaefrosinina/

Вы узнаете:

Чей голый образ повторила Ефросинина

У кого получилось лучше

Украинская ведущая и общественная деятельница Маша Ефросинина устроила примерку вечерних платьев, чтобы выбрать "то самое", в котором она появится на церемонии Нацотбора Евровидение 2025.

На своей странице в Instagram, ведущая выложила несколько вариантов и устроила опросник с целью выяснить у своих подписчиков, какое же платье стоит все-таки выбрать.

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Кроме того, она вспомнила о недавнем фееричном выходе рэппера Канье Уэста с голой женой Бьянкой Цензори на церемонии вручения Грэмми 2025. Фигуриста и горячая жена рэппера была полностью голой, одетой в телесного цвета сетчатый "чехол". Очевидно, что он ничего не скрывал, а лишь подчеркивал и "подсвечивал" роскошную грудь, бедра и тонкую талию женщины.

Посмотреть на эпичный выход пары можно тут.

Ефросинина также опубликовала фото "вид сзади", который сильно отличался от образа Цензори, с которым себя отождествляет ведущая."Или уже рубанем по трендам", - спрашивает ведущая, делясь свежим фото.

Маша Ефросинина. Вид сзади / Фото Instagram/efrosinina

К слову, украинский телеграмм-канал Harley Queen удачно пошутил: "Маша Ефросинина решила закосплеить жену Канье Уэста. Тема не раскрыта — приседать и приседать ещё".

Ефросинину затроллили в сети / Скриншот Harley Queen

инфографика ефросинина / инфографика: Главред

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Ранее Главред писал о том, что Маша Ефросинина раскрыла секрет, который держала при себе почти три десятилетия - из стыда и страха осуждения со стороны коллег и близких. Заговорила она лишь для того, чтобы поддержать тех, чей голос сегодня едва слышен - женщин, переживших сексуальное насилие.

Напомним, Маша Ефросинина пригласила своего мужа Тимура Хромаева для интервью, где ответила на все слухи. По словам ведущей, она с Хромаевым уже расходилась и пара делала перерыв в отношениях.

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Кто такая Маша Ефросинина? Маша Ефросинина - украинская телеведущая (Евровидение, Подъем, Фабрика звезд, ШоумаSтгоуон, Маскарад), общественная деятельница и основательница общественной организации "Фонд Маша". Одна из самых влиятельных женщин Украины по версии издания "Фокус", и самых успешных - по версии издания "Новое время". С 2018 года - Почетный посол ООН в области народонаселения в Украине.

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