"Мама Уэнздей" Кетрин Зета-Джонс показала яркую вышиванку

Оскароносная актриса Кэтрин Зета-Джонс поздравила с Пасхой тех, кто праздновал ее 5 апреля. Искреннее пожелание счастливого праздника она опубликовала в социальных сетях.
Примечательно, что для христианского праздника Кэтрин выбрала вышиванку. Рубашка с традиционным украинским орнаментом в белых и голубых тонах вызвала среди украинской аудитории ажиотаж.
В комментариях звезду также поздравляют с праздником и отмечают, что вышиванка ей очень к лицу: "Как она прекрасна в рубашке в украинском стиле!", "Вау! Вы так прекрасны! И роскошная украинская вышиванка!", "Кэтрин, у вас замечательная вышиванка!", "Ну наша!".
Ранее Главред рассказывал, что Антонио Бандерас покинул Голливуд. На этот шаг актера подтолкнули проблемы со здоровьем - на грани смерти ему много захотелось изменить в своей жизни.
Также 55-летняя Дениз Ричардс сделала пластику. Голливудская красотка не стала скрывать, что ради сохранения молодости она легла под нож хирурга. Кроме того актриса показала ошеломляющие фото "до/после".
