Кэтрин Зета-Джонс впервые прокомментировала слухи о разводе с Майклом Дугласом

Кратко:
- В апреле 2025 года появились слухи о разводе Майкла Дугласа и Кэтрин Зеты-Джонс
- Актриса рассказала, что думает по этому поводу
Актерская пара, Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс, существует уже 25 лет. В этом году они отметят серебряную свадьбу, однако накануне этого счастливого события в прессу просочились слухи, что артисты всерьез задумываются о разводе. Среди причин называли большую разницу в возрасте, которая особенно стала заметна сейчас: 80-летний Майкл завершает карьеру, а 55-летняя Кэтрин востребована и полна энергии для новых проектов.
Редкий комментарий об отношениях с мужем Зета-Джонс дала Entertainment Tonight в Лондоне, на премьере второго сезона сериала Уэнздей, где актриса играет маму главной героини Мортишу Аддамс. С этим персонажем Кэтрин объединяет не только бешенная харизма, но и семейные ценности - она со счастливой улыбкой рассказала о предстоящей годовщине, и ее с Майклом главных достижениях за 25 лет.
Так звезда отметила, что планирует устроить с мужем вечеринку по случаю годовщины свадьбы. Увы, из-за ее плотного графика ее с ноября придется перенести ближе к зимним праздникам, однако артисты не расстраиваются, ведь вся семья сможет побыть вместе. Над теми, кто говорил, что их пара не продержится долго, актриса просто посмеялась.
Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас - родители двоих детей: 25-летнего Дилана и 22-летней Кэрис. Их актриса назвала главным достижением своей семейной жизни, и отметила, что муж разделяет ее мнение. "То, чего мы достигли, и я думаю, что мы оба скажем то же самое, это то, что наши дети действительно замечательные. Они нам приносят огромную радость. И теперь, когда они покинули гнездо, эту радость мы делим вдвоем".
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О персоне: Майкл Дуглас
Майкл Кирк Дулас — американский актер и продюсер. Обладатель двух премий "Оскар", шести "Золотых глобусов", а также премии "Эмми". Сын известного актера "золотой эры" Голливуда Кирка Дугласа, сообщает Википедия. Наиболее известные роли: "Роман с камнем", "Жемчужина Нила", "Роковое влечение", "Война Роузов", "Основной инстинкт" и др.
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