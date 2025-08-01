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Кэтрин Зета-Джонс впервые прокомментировала слухи о разводе с Майклом Дугласом

Анна Подгорная
1 августа 2025, 01:30обновлено 1 августа, 02:11
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Зета-Джонс эмоционально отреагировала на вопрос о браке.
Майкл Дуглас, Кэтрин Зета-Джонс
Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс - актриса высказалась о браке / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

  • В апреле 2025 года появились слухи о разводе Майкла Дугласа и Кэтрин Зеты-Джонс
  • Актриса рассказала, что думает по этому поводу

Актерская пара, Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс, существует уже 25 лет. В этом году они отметят серебряную свадьбу, однако накануне этого счастливого события в прессу просочились слухи, что артисты всерьез задумываются о разводе. Среди причин называли большую разницу в возрасте, которая особенно стала заметна сейчас: 80-летний Майкл завершает карьеру, а 55-летняя Кэтрин востребована и полна энергии для новых проектов.

Редкий комментарий об отношениях с мужем Зета-Джонс дала Entertainment Tonight в Лондоне, на премьере второго сезона сериала Уэнздей, где актриса играет маму главной героини Мортишу Аддамс. С этим персонажем Кэтрин объединяет не только бешенная харизма, но и семейные ценности - она со счастливой улыбкой рассказала о предстоящей годовщине, и ее с Майклом главных достижениях за 25 лет.

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Так звезда отметила, что планирует устроить с мужем вечеринку по случаю годовщины свадьбы. Увы, из-за ее плотного графика ее с ноября придется перенести ближе к зимним праздникам, однако артисты не расстраиваются, ведь вся семья сможет побыть вместе. Над теми, кто говорил, что их пара не продержится долго, актриса просто посмеялась.

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас - родители двоих детей: 25-летнего Дилана и 22-летней Кэрис. Их актриса назвала главным достижением своей семейной жизни, и отметила, что муж разделяет ее мнение. "То, чего мы достигли, и я думаю, что мы оба скажем то же самое, это то, что наши дети действительно замечательные. Они нам приносят огромную радость. И теперь, когда они покинули гнездо, эту радость мы делим вдвоем".

Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс с детьми
Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс с детьми Диланом и Кэрис / instagram.com/michaelkirkdouglas

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О персоне: Майкл Дуглас

Майкл Кирк Дулас — американский актер и продюсер. Обладатель двух премий "Оскар", шести "Золотых глобусов", а также премии "Эмми". Сын известного актера "золотой эры" Голливуда Кирка Дугласа, сообщает Википедия. Наиболее известные роли: "Роман с камнем", "Жемчужина Нила", "Роковое влечение", "Война Роузов", "Основной инстинкт" и др.

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