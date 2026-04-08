Неожиданный "миротворец" в войне с Ираном: кого назвал Трамп

Дарья Пшеничник
8 апреля 2026, 10:01
По данным AP, Китай поддерживал постоянный контакт с иранскими официальными лицами, пытаясь подтолкнуть Тегеран к поиску формулы прекращения огня.
Главное из новости:

  • Трамп предположил участие Китая в перемирии
  • Пекин заявил об усилиях ради мира
  • Китай контактировал с Ираном через посредников

Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, Китай мог сыграть ключевую роль в том, чтобы Иран согласился на переговоры о прекращении огня. Об этом он сказал во время телефонного разговора, комментируя вопрос о возможном участии Пекина в дипломатических усилиях.

"Я слышал, что да", — ответил Трамп на вопрос AFP о том, помог ли Китай убедить Тегеран.

Позиция Китая

В посольстве Китая в США подтвердили, что Пекин активно вовлечен в дипломатические процессы, направленные на деэскалацию. Пресс-секретарь Лю Пэньюй в комментарии CNN подчеркнул, что с самого начала обострения Китай "работал над тем, чтобы помочь достичь прекращения огня и положить конец конфликту".

Он также подчеркнул стремление Пекина к мирному урегулированию:

"Китай приветствует все усилия, способствующие миру. Мы надеемся, что соответствующие стороны воспользуются возможностью для мира, преодолеют разногласия путем диалога и положат конец конфликту".

Как Пекин взаимодействовал с Ираном

По данным AP, Китай поддерживал постоянный контакт с иранскими чиновниками, пытаясь подтолкнуть Тегеран к поиску формулы прекращения огня. Источники издания отмечают, что Пекин действовал преимущественно через посредников — Пакистан, Турцию и Египет — и пытался использовать свое влияние в регионе.

Еще до появления первых сигналов о возможном перемирии пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин заявляла, что Пекин "глубоко обеспокоен" влиянием конфликта на глобальную экономику и энергетическую безопасность.

"Все стороны должны продемонстрировать искренность и быстро прекратить эту войну, которая вообще не должна была произойти", — подчеркнула она.

Переговоры о завершении войны в Иране — последние новости

Как писал Главред, США, Израиль и Иран договорились о двухнедельном перемирии. Первый раунд прямых переговоров по соглашению о прекращении войны запланирован на 10 апреля в столице Пакистана.

В Тегеране заявляют, что Вашингтон "проиграл" и согласился на 10 пунктов мирного плана, выдвинутых Ираном.

Напомним, 7 апреля Трамп заявил, что его ультиматум Ирану подходит к концу. В Truth Social он написал, что "ночью может погибнуть целая цивилизация".

Ранее американский лидер угрожал уничтожить все мосты и электростанции в Иране, а также применить другие меры, которые могут иметь разрушительные последствия для иранцев и вызвать опасную реакцию во всем регионе.

Накануне Пакистан передал США мирное предложение от Тегерана, состоящее из 10 пунктов. Одно из главных требований иранского предложения заключается в том, что Иран больше никогда не подвергнется нападению.

Об источнике: CNN

CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельная сеть новостей) — одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное новостное агентство.

Штаб-квартира компании расположена в городе Атланта, штат Джорджия, однако в других городах страны, а также за рубежом находится много филиалов. Помимо США, телекомпания транслирует по кабельной сети свои передачи также и в Канаду. Отдельное подразделение "CNN International" вещает в 212 других странах мира через спутник. Во всем мире выпуски новостей телекомпании смотрят более 1,5 миллиарда человек, пишет Википедия.

