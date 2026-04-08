"Нужно запоминать": Lida Lee призналась, в чем секрет ее отношений с Салемом

Лида Ли раскрыла свой путь к гармонии в паре.

https://glavred.info/starnews/nuzhno-zapominat-lida-lee-priznalas-v-chem-sekret-ee-otnosheniy-s-salemom-10755056.html Ссылка скопирована

Lida Lee и Даниэль Салем - как пара строит отношения / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lidalee_official

Вкратце:

Лида Ли строит отношения с Даниэлем Салемом

Артистка раскрыла важное правило счастья в паре

Украинская певица Lida Lee (Лидия Скорубская) и ее партнер, шоумен и воин Даниэль Салем, в декабре прошлого года перестали скрывать свои романтические отношения. Из-за своей публичности паре было непросто принять это решение, однако сейчас, когда необходимость скрываться отпала сама по себе, влюбленные наслаждаются обществом друг друга на полную.

Секретом гармоничных отношений с Даниэлем Лида поделилась в недавнем интервью. Артистка отметила, что самым действенным методом по укреплению пары считает честный диалог.

видео дня

"Общение. Как бы банально это ни звучало сейчас, но когда ты знаешь, что ему (партнеру - прим. редактора) ок. Нужно слушать, когда партнер тебе что-то говорит. Говорить и запоминать это", - убеждена Лида Ли.

Lida Lee и Даниэль Салем - как пара строит отношения / фото: instagram.com/masha_batig

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал о том, что думает Тарас Тополя о разводе с женой. Фронтмен группы Антитела прокомментировал расставание и факторы, которые на него повлияли.

Также украинская ведущая и фитнес-тренер Марина Боржемская показала бойфренда с ребенком на руках. Более полугода она строит новые романтические отношения.

Читайте также:

О персоне: Lida Lee Lida Lee (настоящее имя - Лидия Скорубская) - украинская певица. Бывшая участница группы Chica-Band и бэк вокалистка Monatik. Дважды принимала участие в проекте Голос країни (4 сезон - наставник Сергей Лазарев; 10 сезон - наставник Monatik). Также принимала участие в шоу "Танці з зірками-8" и "Х-фактор". Дмитрий Монатик был ее продюсером с 2020 по 2021 год.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред