Lida Lee приняла тяжелое решение в отношениях с Даниэлем Салемом

Лида Ли призналась, почему мир узнал об их романе на самом деле.

Lida Lee и Даниэль Салем - почему пара больше не скрывает роман / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lidalee_official

В декабре Лида Ли через свою песню и клип призналась, что она и Даниэль Салем вместе

Артистка рассказала, почему перестала скрывать это

В конце 2025-го года Lida Lee (Лидия Скорубская) и Даниэль Салем подтвердили, что состоят в отношениях. Более полугода паре приписывали роман, однако они в публичном пространстве упорно отрицали это.

В беседе с РБК-Украина Лида Ли призналась, что заставило ее и Салема прекратить скрываться от общественности. Певица отметила, что если бы она и ее избранник не были публичными личностями, то она хранила бы свою любовь в тайне до последнего. Поэтому решение открыться было для нее и Даниэля непростым.

"Поскольку мы известные, то это (сокрытие романа Ли и Салема - прим редактора) стало невозможным, поэтому мы очень хотели сделать это сами, честно и искренне, чтобы это не было выставлено каким-то другим способом, из догадок. Когда мы почувствовали, что готовы приоткрыть завесу в нашу историю, то мы это сделали. Все произошло очень спонтанно. Это решение далось нам нелегко. И я очень рада, что люди разделили наше счастье и полюбили нашу пару", - поделилась эмоциями исполнительница.

Lida Lee и Даниэль Салем - почему пара больше не скрывает роман / фото: instagram.com/lidalee_official

О персоне: Lida Lee Lida Lee (настоящее имя - Лидия Скорубская) - украинская певица. Бывшая участница группы Chica-Band и бэк вокалистка Monatik. Дважды принимала участие в проекте Голос країни (4 сезон - наставник Сергей Лазарев; 10 сезон - наставник Monatik). Также принимала участие в шоу "Танці з зірками-8" и "Х-фактор". Дмитрий Монатик был ее продюсером с 2020 по 2021 год.

