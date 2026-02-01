Lida Lee приняла тяжелое решение в отношениях с Даниэлем Салемом

Вкратце:
- В декабре Лида Ли через свою песню и клип призналась, что она и Даниэль Салем вместе
- Артистка рассказала, почему перестала скрывать это
В конце 2025-го года Lida Lee (Лидия Скорубская) и Даниэль Салем подтвердили, что состоят в отношениях. Более полугода паре приписывали роман, однако они в публичном пространстве упорно отрицали это.
В беседе с РБК-Украина Лида Ли призналась, что заставило ее и Салема прекратить скрываться от общественности. Певица отметила, что если бы она и ее избранник не были публичными личностями, то она хранила бы свою любовь в тайне до последнего. Поэтому решение открыться было для нее и Даниэля непростым.
"Поскольку мы известные, то это (сокрытие романа Ли и Салема - прим редактора) стало невозможным, поэтому мы очень хотели сделать это сами, честно и искренне, чтобы это не было выставлено каким-то другим способом, из догадок. Когда мы почувствовали, что готовы приоткрыть завесу в нашу историю, то мы это сделали. Все произошло очень спонтанно. Это решение далось нам нелегко. И я очень рада, что люди разделили наше счастье и полюбили нашу пару", - поделилась эмоциями исполнительница.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что известный актер пополнил ряды ВСУ. Речь идет о Петре Крылове. Он самостоятельно выбрал направление и подразделение, где будет проходить службу.
Также вероятная возлюбленная Тараса Цимбалюка появилась с обручальным кольцом. Главного героя "Холостяка-14" подозревают в романе с коллегой, украинской актрисой Еленой Светлицкой.
Читайте также:
- "Хочу зарабатывать больше": известный украинский актер рассказал о своих доходах
- "Кто это?" Анна Кошмал поделилась фото времен "Сватов" и не сдержала эмоций
- Показала мужа и сына: Леся Никитюк поделилась личным
О персоне: Lida Lee
Lida Lee (настоящее имя - Лидия Скорубская) - украинская певица. Бывшая участница группы Chica-Band и бэк вокалистка Monatik. Дважды принимала участие в проекте Голос країни (4 сезон - наставник Сергей Лазарев; 10 сезон - наставник Monatik). Также принимала участие в шоу "Танці з зірками-8" и "Х-фактор". Дмитрий Монатик был ее продюсером с 2020 по 2021 год.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред