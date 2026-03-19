Девушка заглянула в мусор возле церемонии "Оскар" и унесла нечто ценное

Пейдж Талия из США нашла часть ковра с церемонии "Оскар" в мусорном контейнере и забрала его домой, сэкономив сотни долларов.

Девушка нашла в мусоре красную дорожку / Коллаж Главред, фото: tiktok.com/@hellopaigethalia

Женщина, недавно переехавшая в Лос-Анджелес (США), неожиданно стала героиней обсуждений после того, как нашла в мусорном контейнере возле площадки премии "Оскар" настоящую красную ковровую дорожку.

Ее находка не только помогла сэкономить сотни долларов, но и превратилась в вирусную историю, которая собрала 4,5 млн просмотров в TikTok. Роликом поделилась сама американка.

Необычная идея во время обычной прогулки

Пейдж Талия только начала обживаться в новой квартире в Голливуде и, как многие новоселы, столкнулась с высокими расходами. Особенно девушку удивили цены на ковры. По ее оценкам, обустройство даже небольшой студии может стоить тысячи долларов.

Однажды вечером, гуляя с собакой возле театра Dolby, где шла подготовка к церемонии "Оскар", американка заметила рулоны красной дорожки. Тогда у нее и возникла идея: вернуться после мероприятия и попробовать забрать часть покрытия, если его выбросят.

Находка, которую никто не ожидал

Когда Талия вернулась спустя несколько дней, ковров уже не было. Но, проходя мимо другого театра, она заметила свернутые куски ковра прямо в мусорном контейнере.

Девушка забрала домой ковер с церемонии "Оскар" / Фото: tiktok.com/@hellopaigethalia

Самое удивительное, что ей даже не пришлось действовать тайно. По ее словам, охрана разрешила забрать ковер без возражений. Так девушка оказалась в нужное время в нужном месте и унесла домой часть дорожки, по которой недавно проходили мировые звезды.

Видео изменило все

Талия поделилась своей находкой в коротком видео, и ролик быстро набрал миллионы просмотров. После этого к месту начали приходить другие люди в надежде повторить ее удачу.

В результате организаторы усилили меры безопасности и убрали ковры за ограждение, чтобы избежать повторения ситуации. По словам самой девушки, в будущем такой шанс вряд ли еще раз появится.

Смотрите в видео о том, как девушка решилась на смелый поступок и получила за это вознаграждение:

