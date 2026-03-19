Девушка заглянула в мусор возле церемонии "Оскар" и унесла нечто ценное

Константин Пономарев
19 марта 2026, 15:53
Пейдж Талия из США нашла часть ковра с церемонии "Оскар" в мусорном контейнере и забрала его домой, сэкономив сотни долларов.
Девушка нашла в мусоре красную дорожку
Девушка нашла в мусоре красную дорожку / Коллаж Главред, фото: tiktok.com/@hellopaigethalia

Женщина, недавно переехавшая в Лос-Анджелес (США), неожиданно стала героиней обсуждений после того, как нашла в мусорном контейнере возле площадки премии "Оскар" настоящую красную ковровую дорожку.

Ее находка не только помогла сэкономить сотни долларов, но и превратилась в вирусную историю, которая собрала 4,5 млн просмотров в TikTok. Роликом поделилась сама американка.

Необычная идея во время обычной прогулки

Пейдж Талия только начала обживаться в новой квартире в Голливуде и, как многие новоселы, столкнулась с высокими расходами. Особенно девушку удивили цены на ковры. По ее оценкам, обустройство даже небольшой студии может стоить тысячи долларов.

Однажды вечером, гуляя с собакой возле театра Dolby, где шла подготовка к церемонии "Оскар", американка заметила рулоны красной дорожки. Тогда у нее и возникла идея: вернуться после мероприятия и попробовать забрать часть покрытия, если его выбросят.

Находка, которую никто не ожидал

Когда Талия вернулась спустя несколько дней, ковров уже не было. Но, проходя мимо другого театра, она заметила свернутые куски ковра прямо в мусорном контейнере.

Девушка забрала домой ковер с церемонии "Оскар"
Девушка забрала домой ковер с церемонии "Оскар" / Фото: tiktok.com/@hellopaigethalia

Самое удивительное, что ей даже не пришлось действовать тайно. По ее словам, охрана разрешила забрать ковер без возражений. Так девушка оказалась в нужное время в нужном месте и унесла домой часть дорожки, по которой недавно проходили мировые звезды.

Видео изменило все

Талия поделилась своей находкой в коротком видео, и ролик быстро набрал миллионы просмотров. После этого к месту начали приходить другие люди в надежде повторить ее удачу.

В результате организаторы усилили меры безопасности и убрали ковры за ограждение, чтобы избежать повторения ситуации. По словам самой девушки, в будущем такой шанс вряд ли еще раз появится.

Смотрите в видео о том, как девушка решилась на смелый поступок и получила за это вознаграждение:

@hellopaigethalia I set a little personal mission of getting this 3 days ago and it actually happened omg #oscars#redcarpet#hollywood♬ Long Cool Woman - MOONLGHT

Ранее Главред писал о том, что мужчина потратил 2 доллара на "самую безумную" находку. Покупка в комиссионном магазине обернулась неожиданной удачей. Винтажная лампа оказалась редким предметом, который сегодня может стоить в разы дороже.

Также сообщалось о том, что прохожий нашел "сокровище" среди мусора и забрал дорогую вещь с улицы. На тротуаре у дома оказался винтажный комод из культовой коллекции.

TikTok — популярная международная социальная платформа для создания и просмотра коротких видео. Запущенная компанией ByteDance, TikTok позволяет пользователям снимать, редактировать и публиковать ролики длительностью от нескольких секунд до нескольких минут, сопровождая их музыкой, эффектами и текстом.

Платформа стала особенно известна благодаря алгоритму рекомендаций For You, который подбирает персонализированные видео на основе интересов пользователя, что помогает быстро делать контент вирусным. На TikTok публикуют развлекательные, образовательные танцевальные, кулинарные, лайфстайл и DIY-видео, а также коммерческий и брендовый контент.

TikTok доступен в виде мобильного приложения для iOS и Android, а также через веб-версию, и широко используется по всему миру как пользователями, так и инфлюенсерами, брендами и артистами для продвижения, взаимодействия с аудиторией и творчества.

Резкое усиление мобилизации и облавы в Украине — ТЦК и СП выступили с заявлением

Резкое усиление мобилизации и облавы в Украине — ТЦК и СП выступили с заявлением

17:11Война
Резкий рост цен на АЗС: будет ли новое подорожание и чего ждать украинцам

Резкий рост цен на АЗС: будет ли новое подорожание и чего ждать украинцам

16:45Экономика
РФ хочет запускать ракеты Х-101 без самолетов: украинцев предупредили о новой угрозе

РФ хочет запускать ракеты Х-101 без самолетов: украинцев предупредили о новой угрозе

16:31Война
Последние новости

17:35

Кому придётся всё менять: Таро-прогноз на новолуние 19 марта для всех знаков

17:20

"Богачи будущего": эксперт сказал, какие профессии останутся вне власти ИИ

17:19

Солнце и тепло на паузе: в Тернопольской области задержится облачная погода

17:11

Резкое усиление мобилизации и облавы в Украине — ТЦК и СП выступили с заявлением

16:48

Важно сделать весной: один ингредиент спасает от мух и личинок в мусореВидео

Россияне залатают дыры и усилят давление на Украину: Андрусив — об ослаблении санкций СШАРоссияне залатают дыры и усилят давление на Украину: Андрусив — об ослаблении санкций США
16:45

Резкий рост цен на АЗС: будет ли новое подорожание и чего ждать украинцамВидео

16:31

РФ хочет запускать ракеты Х-101 без самолетов: украинцев предупредили о новой угрозе

16:27

Мокрый снег с дождем налетит на Львовщину: когда погода резко изменится

16:10

Жизнь забурлит новыми красками: три знака зодиака окажутся на вершине счастья

Реклама
16:09

"Прекрасный мужчина": Леся Никитюк раскрыла своего "сводника"

15:53

Россия усилит давление: военный удивил прогнозом о сроках окончания войны

15:53

Девушка заглянула в мусор возле церемонии "Оскар" и унесла нечто ценноеВидео

15:43

Доллар внезапно взлетел, а евро обвалился: свежий курс валют на 20 марта

15:20

Зачем водители заворачивают ключи от машины в фольгу: объяснение удивит многих

15:11

"Никогда не мог ненавидеть": 100-летний голливудский актер назвал секрет долголетия

15:10

Секретный трюк садоводов перед посадкой заставляет цветы расти быстрее

14:59

"Живу в молчании": Лина Костенко впервые за долгое время высказалась стихом

14:57

Гороскоп Таро на завтра 20 марта: Раку - признаваться, Льву - не останавливаться

14:56

Цена уже под 100 гривен: в Украине рекордно дорожает один продукт

14:52

В воздух взлетели топ-цели в Крыму и еще в двух областях: Генштаб раскрыл детали

Реклама
14:13

Семья бежала из дома: их терроризировали "неизвестные чудовища"

14:11

Зачем опытные хозяйки дают тесту "отдохнуть" - важная хитрость

14:08

Ищут замену Starlink: в ISW раскрыли новую опасную тактику РФ с дронами "Молния"

14:05

Что вытеснит черный из гардероба: какой цвет станет новой базой

14:02

Блеск без разводов за копейки: чем отмыть лобовое стекло авто до идеалаВидео

13:44

Почему 20 марта нельзя завидовать и осуждать других: какой церковный праздник

13:43

Оккупантов выбили из нор: бойцы ГУР провели успешную операцию на Запорожье

13:30

"В машину влетело": Андрей Джеджула с ребенком попали в ДТПВидео

13:25

Новые заморозки атакуют Полтавщину: синоптики назвали дату изменения температуры

12:58

Не только "Такси" и "Перевозчик": лучшие фильмы Люка Бессона

12:52

Орбан готов поддержать Украину, но есть одно условие: чего хочет Венгрия

12:46

Шикарный весенний салат, который готовится 5 минут — рецепт без заморочек

12:45

Путин "исчез" из Кремля после ликвидации Хаменеи: СМИ раскрыли причину

12:45

Иглесиас похвастался фото взрослых детей от Курниковой

12:41

День весеннего равноденствия 20 марта: что обязательно нужно сделать в этот день

12:30

Ровенскую область накроет прохлада: синоптики предупреждают об изменении погоды

12:28

Чем кормить собаку кроме мяса: список безопасных овощей

12:27

Китайский гороскоп на завтра, 20 марта: Быкам - конфликты, Кроликам - лишения

11:57

Почти 600 гривен на ценнике: в Украине внезапно подорожали популярные продукты

11:54

"Покровск потерян": эксперт признался, когда РФ может полностью захватить город

Реклама
11:52

"У меня плохие новости": беседа мужчины с коровами стала вирусной в СетиВидео

11:35

"Мне уйти?": скандальная выходка Приходько попала на видеоВидео

11:11

Дроны массированно атаковали химзавод в РФ - крупнейший производитель удобрений

11:01

Лине Костенко 96: самые сильные цитаты украинской писательницыВидео

10:59

Станет проблемой для РФ: эксперт оценил, куда будет бить новая украинская баллистика

10:56

Дроны долетели до Крыма: атаковано предприятие по ремонту ПВО, подробности

10:52

Гороскоп на завтра, 20 марта: Львам - трудности, Скорпионам - счастье

10:45

"Прилет" по многоэтажке, разрушены квартиры: свежие подробности атаки на ОдессуФото

10:29

"Сыт по горло": Меган Маркл довела генерального директора Netflix

10:09

"В нетрезвом состоянии": Дан Балан испортил свадьбу известного блогераВидео

