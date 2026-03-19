Новые заморозки атакуют Полтавщину: синоптики назвали дату изменения температуры

Вы узнаете:
- Когда в Полтавской области будут ночные заморозки
- Будет ли идти дождь в ближайшие дни
В Полтавской области сегодня, 19 марта, погода до конца суток будет облачной, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Об этом сообщил Полтавский областной центр по гидрометеорологии в Telegram.
Температура воздуха по области будет колебаться в пределах 4-9 градусов тепла, а в Полтаве до конца дня ожидается 6-8 градусов тепла. Однако уже завтра синоптики прогнозируют на Полтавщине ночные заморозки.
Погода 20 марта
В пятницу погода по-прежнему будет облачной. Однако в последний рабочий день недели ночью и утром ожидается слабый туман. Ночью по городу и местами по области прогнозируют небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью по области снизится до 2 градусов мороза – 3 градусов тепла. Днем в Полтавской области будет теплее – от 6 до 11 градусов тепла. В Полтаве ночью синоптики прогнозируют от 0 до 2 градусов тепла, а днем 9–11 градусов тепла.
Погода в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что в Житомирской области в ближайшие дни сохранится спокойная и сухая погода, однако температура воздуха постепенно будет снижаться.
Накануне стало известно, что 20 марта в Ровенской области прогнозируется облачная погода с прояснениями. Существенных осадков не ожидается. Днем столбики термометров будут показывать от +8 до +13.
Ранее сообщалось, что погода в Черкасской области в первой половине марта характеризовалась повышенными температурами и значительным дефицитом осадков. Бездождевой период длится уже 21–26 дней.
Об источнике: Полтавский областной центр по гидрометеорологии
Полтавский областной центр по гидрометеорологии — региональный филиал Украинского гидрометеорологического центра, отвечающий за метеорологические и гидрологические наблюдения в Полтавской области, предоставляющий информацию о погоде и гидрологическом состоянии региона.
