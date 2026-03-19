"Никогда не мог ненавидеть": 100-летний голливудский актер назвал секрет долголетия

Кратко:
- Секрет долголетия актера - позитивный взгляд на жизнь
- Издание Science Alert отмечает, что в словах актера есть научное обоснование
100-летний голливудский актер Дик Ван Дайк поделился своим взглядом на секрет долгой жизни. По его словам, главную роль играет умение сохранять позитивное отношение к миру и не поддаваться злости. Об этом он рассказал в интервью журналу People.
Актер получил широкую известность благодаря роли жизнерадостного трубочиста Берта в культовом мюзикле "Мэри Поппинс". Более молодой аудитории он может быть знаком по роли Сесила Фредерикса во франшизе "Ночь в музее", а также по эпизодическому появлению в популярном сериале "Клиника".
"Я всегда думал, что гнев и ненависть – это то, что разъедает человека изнутри. И я никогда по-настоящему не мог развить чувство ненависти. Были вещи, которые мне не нравились, люди, которых я не одобряю и не люблю. Но я никогда по-настоящему не мог ненавидеть до слёз", – рассказал Ван Дайк.
Он также вспомнил своего отца, Лорен Ван Дайка, который часто переживал из-за жизненных трудностей и скончался в возрасте 73 лет.
Издание Science Alert отмечает, что в словах актера есть научное обоснование. Исследования показывают: низкий уровень стресса и оптимистичный взгляд на жизнь действительно связаны с большей продолжительностью жизни.
В частности, приводится пример длительного научного проекта, начатого ещё в 1930-х годах. Тогда учёные попросили 678 молодых монахинь написать автобиографии. Спустя десятилетия, в 1990-х, эти тексты сопоставили с данными об их продолжительности жизни.
Результаты показали: женщины, которые с юности выражали больше положительных эмоций - например, благодарность вместо обиды - в среднем жили примерно на десять лет дольше тех, чьи тексты были более негативными.
О персоне: Дик Ван Дайк
Дик Ван Дайк - легендарный американский актер, комик, певец и танцовщик, чья карьера охватывает более семи десятилетий. Он по праву считается иконой "Золотого века" Голливуда.
Одна из его самых известных его ролей - весёлый трубочист Берт в фильме "Мэри Поппинс" (1964). В этом же фильме он сыграл мистера Доуса-старшего.
В декабре 2025 года Дик Ван Дайк отметил свой 100-летний юбилей. Он продолжает вести активный образ жизни и делится секретами бодрости (например, занятия в спортзале трижды в неделю).
В 2024 году, в возрасте 98 лет, он стал самым пожилым лауреатом дневной премии "Эмми" (Daytime Emmy).
Обладатель пяти премий "Эмми", "Грэмми" и "Тони". В 2021 году он получил почетную награду Центра Кеннеди за вклад в культуру.
