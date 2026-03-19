Зачем опытные хозяйки дают тесту "отдохнуть" - важная хитрость

Эластичность теста зависит не только от правильных пропорций ингредиентов.

Секрет правильной текстуры теста / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Для чего отстаивать тесто после замеса

На сколько времени нужно оставлять тесто "отдыхать"

После замеса теста многие хозяйки отставляют его в сторону как минимум на 20-30 минут. Это часто прописывают и в рецептах, но мало кто знает, для чего на самом деле нужно давать тесту время на "отдых".

Главред узнал, как меняется тесто, если его отставить на определенное время, и зачем это нужно. Об этом в TikTok рассказала украинская блогерша Алина Бурлака. По ее словам, "отдых" нужен тесту по трем причинам.

Причина 1

После замеса вода в тесте еще неравномерно распределена, и мука как бы "допивает воду". Сухие частицы полностью намокают, и тесто становится мягче.

Причина 2

Белкам нужно время для образования эластичной сети, другими словами глютена. Когда белки соединяются между собой, образуют прочную структуру и тесто становится эластичным.

Причина 3

Дрожжам нужно время, чтобы съесть сахара, выделить газы и образовать ароматические соединения. Это, в свою очередь, напрямую влияет на вкус и текстуру теста.

"Без отдыха тесто будет непослушным, более жестким и будет иметь более простой вкус", — подчеркнула Бурлака.

Смотрите видео с объяснением блогерши:

@alina_burlaka_ Сколько времени нужно на отдых каждому виду теста?? ?Пресное тесто (для вареников, пельменей). После замеса его оставляют отдыхать 20–40 минут при комнатной температуре, накрыв пленкой или миской, чтобы глютен расслабился и тесто легче раскатывалось. ?Тесто для пасты. После замеса его оставляют отдыхать 30-60 минут при комнатной температуре под пленкой или полотенцем, чтобы тесто стало более эластичным и не рвалось при раскатывании. ?Песочное тесто. Его охлаждают в холодильнике 30–60 минут, завернув в пленку, чтобы жир затвердел, а тесто стало более стабильным и лучше держало форму во время выпечки. ?Дрожжевое тесто (для пирожков, булочек). После замеса его оставляют подниматься примерно 1-2 часа при комнатной температуре под полотенцем или пленкой, пока оно не увеличится примерно вдвое. ?Тесто для пиццы. Минимальный отдых длится 1-3 часа при комнатной температуре, но для лучшего вкуса и структуры, как у настоящей итальянской пиццы, его ферментируют в холодильнике 24-72 часа. ?Слоеное тесто. Между каждым этапом раскатки его охлаждают в холодильнике примерно 30-60 минут, чтобы масло снова затвердело и слои теста не слипались. #тесто #выпечка #рецептынаукраинском #украинскийтикток ♬ Nice and Easy - Louis Adrien

Читайте также:

О персонаже: Алина Бурлака Алина Бурлака — украинская блогерша, которая в своем блоге в соцсетях публикует видео на тему кулинарии. Алина рассказывает о разнообразных рецептах и секретах приготовления блюд.

